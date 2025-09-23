Max Verstappen wist een flinke voorsprong op te bouwen tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Dat was maar goed ook, want de Red Bull Racing-coureur werd opgehouden in de slotfase van de wedstrijd. Dit blijkt uit berichten over de boardradio.

Verstappen ving de race in de hoofdstad Bakoe aan vanaf de pole position na een verrassende kwalificatie. Carlos Sainz had de tweede tijd gepakt en zou uiteindelijk alleen een plekje kwijtraken aan George Russell om zo zijn eerste podium met Williams te pakken. Liam Lawson startte als derde en kwam als vijfde aan de finish achter Kimi Antonelli. De Nieuw-Zeelander hield netjes Yuki Tsunoda en Lando Norris achter zich. Kampioenschapsleider Oscar Piastri maakte een nog slechter weekend mee dan zijn McLaren-teamgenoot met crashes in de kwalificatie en de race. Ferrari scoorde niet meer dan 6 punten door de P8 en P9 van Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Vechtende Alpines

Dankzij het feit dat McLaren en Ferrari enorm tegenvallend presteerden, kon Verstappen oppermachtig vooraan blijven. Hij zag het zwart-witgeblokt 14.609 seconden eerder dan Russell, maar de Brit was in de laatste ronden wat dichterbij gekomen. Verstappen werd namelijk opgehouden door de Alpines die het met elkaar aan de stok hadden.

Franco Colapinto en Pierre Gasly lagen op de laatste twee plekken en zouden de enige coureurs op een ronde achterstand zijn. Maar Verstappen had veel moeite om langs de blauw-roze bolides te komen. Gasly beweerde dat Colapinto "aan het bewegen was in de remzone" en raakte duidelijk geïrriteerd, aangezien het hem meer dan tien ronden kostte om zijn ploegmaatje in te halen. Gasly kreeg opdracht om Verstappen erlangs te laten, zodra hij blauwe vlaggen kreeg, maar hij hield de Nederlander op door het nauwe gedeelte bij het kasteel (bocht 8) om achter Colapinto te kunnen blijven.

Gasly liet Verstappen er pas in bocht 12 langs, terwijl Colapinto direct bij de eerste blauwe vlag al opzij ging in bocht 15. Hierdoor had hij geen goede exit voor het rechte stuk en verloor hij P18 aan Gasly. Verstappen werd door race-engineer Gianpiero Lambiase gewaarschuwd over het gevecht: "Je komt dichterbij Gasly en Colapinto, ze zijn aan het racen. Je zal nu de vuile lucht merken." Pas een ronde na het bericht van Lambiase had Verstappen de twee Alpines ingehaald. De uiteindelijk winnaar riep over de boardradio: "Ik ben zo veel tijd kwijtgeraakt."

