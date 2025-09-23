close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Hungary GP, Red Bull Racing, 2025, Generic

Verstappen verklaart waarom Russell dichterbij kwam in de slotfase: "Zo veel tijd kwijtgeraakt"

Verstappen verklaart waarom Russell dichterbij kwam in de slotfase: "Zo veel tijd kwijtgeraakt"

Vincent Bruins
Max Verstappen, Hungary GP, Red Bull Racing, 2025, Generic

Max Verstappen wist een flinke voorsprong op te bouwen tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Dat was maar goed ook, want de Red Bull Racing-coureur werd opgehouden in de slotfase van de wedstrijd. Dit blijkt uit berichten over de boardradio.

Verstappen ving de race in de hoofdstad Bakoe aan vanaf de pole position na een verrassende kwalificatie. Carlos Sainz had de tweede tijd gepakt en zou uiteindelijk alleen een plekje kwijtraken aan George Russell om zo zijn eerste podium met Williams te pakken. Liam Lawson startte als derde en kwam als vijfde aan de finish achter Kimi Antonelli. De Nieuw-Zeelander hield netjes Yuki Tsunoda en Lando Norris achter zich. Kampioenschapsleider Oscar Piastri maakte een nog slechter weekend mee dan zijn McLaren-teamgenoot met crashes in de kwalificatie en de race. Ferrari scoorde niet meer dan 6 punten door de P8 en P9 van Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Vechtende Alpines

Dankzij het feit dat McLaren en Ferrari enorm tegenvallend presteerden, kon Verstappen oppermachtig vooraan blijven. Hij zag het zwart-witgeblokt 14.609 seconden eerder dan Russell, maar de Brit was in de laatste ronden wat dichterbij gekomen. Verstappen werd namelijk opgehouden door de Alpines die het met elkaar aan de stok hadden.

Franco Colapinto en Pierre Gasly lagen op de laatste twee plekken en zouden de enige coureurs op een ronde achterstand zijn. Maar Verstappen had veel moeite om langs de blauw-roze bolides te komen. Gasly beweerde dat Colapinto "aan het bewegen was in de remzone" en raakte duidelijk geïrriteerd, aangezien het hem meer dan tien ronden kostte om zijn ploegmaatje in te halen. Gasly kreeg opdracht om Verstappen erlangs te laten, zodra hij blauwe vlaggen kreeg, maar hij hield de Nederlander op door het nauwe gedeelte bij het kasteel (bocht 8) om achter Colapinto te kunnen blijven.

Gasly liet Verstappen er pas in bocht 12 langs, terwijl Colapinto direct bij de eerste blauwe vlag al opzij ging in bocht 15. Hierdoor had hij geen goede exit voor het rechte stuk en verloor hij P18 aan Gasly. Verstappen werd door race-engineer Gianpiero Lambiase gewaarschuwd over het gevecht: "Je komt dichterbij Gasly en Colapinto, ze zijn aan het racen. Je zal nu de vuile lucht merken." Pas een ronde na het bericht van Lambiase had Verstappen de twee Alpines ingehaald. De uiteindelijk winnaar riep over de boardradio: "Ik ben zo veel tijd kwijtgeraakt."

Related image
Related image

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Alpine Pierre Gasly Franco Colapinto Grand Prix van Azerbeidzjan

Net binnen

FIA-presidentskandidaat bijt van zich af na kritiek op bikini-foto's
Laura Villars

FIA-presidentskandidaat bijt van zich af na kritiek op bikini-foto's

  • 18 minuten geleden
  • 2
 Nieuwe aanpak Red Bull voor Tsunoda lijkt te werken: Japanner kreeg toegang tot data Verstappen
Red Bull Racing

Nieuwe aanpak Red Bull voor Tsunoda lijkt te werken: Japanner kreeg toegang tot data Verstappen

  • 48 minuten geleden
  • 1
 Verstappen genomineerd als meest sexy nieuwe vader in de sportwereld | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Verstappen genomineerd als meest sexy nieuwe vader in de sportwereld | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
 Red Bull Racing heeft
Max Verstappen

Red Bull Racing heeft "doorbraak" met auto Verstappen: "Max doet nog mee om de titel"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Verstappen-protegés reageren na verdienen GT3-kampioenschap:
Verstappen.com Racing

Verstappen-protegés reageren na verdienen GT3-kampioenschap: "Het was een lastig seizoen"

  • 1 uur geleden
Strafpunten Formule 1: Williams verdient naast podium ook strafpunten in Azerbeidzjan
Strafpunten

Strafpunten Formule 1: Williams verdient naast podium ook strafpunten in Azerbeidzjan

  • 2 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x