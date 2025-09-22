Race pace GP Azerbeidzjan: Verstappen iedereen de baas, Norris teleurstellend
Max Verstappen won afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan op overtuigende wijze, maar was hij ook daadwerkelijk de snelste coureur in Bakoe of laten de statistieken wat anders zien? Ook de statistieken hebben goed nieuws voor Red Bull Racing en de viervoudig wereldkampioen.
Verstappen bleek ook qua race pace gemiddeld per rondje het snelst te zijn van alle coureurs in Azerbeidzjan, wat gezien de race niet gek is. Verstappen was 0.15 seconden sneller dan George Russell en 0.38 seconden sneller dan Carlos Sainz. Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris maken de top vijf af. Een al met al matig weekend dus van McLaren, ook qua race pace.
De rest van de grid in Azerbeidzjan
Yuki Tsunoda kende zijn beste zondag van het seizoen, iets wat ook bleek uit de statistieken. Hij zat gemiddeld per rondje 0.55 seconden van het tempo van Verstappen af. Charles Leclerc, isack Hadjar, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Alexander Albon, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg en Lance Stroll maken de lijst af. Zeker voor Aston Martin en Alpine was het een lastig weekend.
