Max Verstappen won afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan op overtuigende wijze, maar was hij ook daadwerkelijk de snelste coureur in Bakoe of laten de statistieken wat anders zien? Ook de statistieken hebben goed nieuws voor Red Bull Racing en de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen bleek ook qua race pace gemiddeld per rondje het snelst te zijn van alle coureurs in Azerbeidzjan, wat gezien de race niet gek is. Verstappen was 0.15 seconden sneller dan George Russell en 0.38 seconden sneller dan Carlos Sainz. Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris maken de top vijf af. Een al met al matig weekend dus van McLaren, ook qua race pace.

Artikel gaat verder onder video

De rest van de grid in Azerbeidzjan

Yuki Tsunoda kende zijn beste zondag van het seizoen, iets wat ook bleek uit de statistieken. Hij zat gemiddeld per rondje 0.55 seconden van het tempo van Verstappen af. Charles Leclerc, isack Hadjar, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Alexander Albon, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg en Lance Stroll maken de lijst af. Zeker voor Aston Martin en Alpine was het een lastig weekend.

RACE PACE 📊

(Impacted by traffic!)



VER quickest (could manage his pace)

RUS was a close 2nd (+0.15s/lap) despite traffic following a bad start



SAI and ANT bridged the gap between the top 2 and the 'others' (NOR, TSU, Ferrari and Racing Bulls)



Alpine was dead last



Per team:… pic.twitter.com/E8NgQjugRE — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) September 21, 2025

Gerelateerd