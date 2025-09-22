Stand constructeurs: Mercedes naar P2, Red Bull doet weer volop mee
Voor Max Verstappen was het een mooi weekend, maar de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan bleek ook voor Red Bull Racing, Mercedes en Williams een goed weekend te zijn. De stand bij de constructeurs na afgelopen weekend.
Red Bull Racing scoorde met 33 punten het hoogste aantal punten van alle teams afgelopen weekend en is flink ingelopen op Ferrari, dat maar zes punten over zou houden aan de race in Azerbeidzjan. Mercedes scoorde dertig punten en ging zo over Ferrari heen voor P2 bij de constructeurs, waar Red Bull nu ook weer serieus meedoet. McLaren scoorde het laagste aantal punten van dit seizoen: zes punten. Williams scoorde 15 punten en liep uit op haar concurrenten, die op Racing Bulls na geen punten zouden scoren. Racing Bulls scoorde elf punten en steeg naar P6, waarbij het over Aston Martin heen zou gaan.
Stand constructeurs na GP Azerbeidzjan
|#
|Team
|Punten
|1
|McLaren F1 Team
|623
|2
|Mercedes
|290
|3
|Ferrari
|286
|4
|Red Bull Racing
|272
|5
|Williams
|101
|6
|Racing Bulls
|72
|7
|Aston Martin
|62
|8
|Sauber
|55
|9
|Haas
|44
|10
|Alpine
|20
