close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Red Bull Racing, Azerbaijan GP, 2025, generic

Stand constructeurs: Mercedes naar P2, Red Bull doet weer volop mee

Stand constructeurs: Mercedes naar P2, Red Bull doet weer volop mee

Lars Leeftink
Max Verstappen, Red Bull Racing, Azerbaijan GP, 2025, generic

Voor Max Verstappen was het een mooi weekend, maar de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan bleek ook voor Red Bull Racing, Mercedes en Williams een goed weekend te zijn. De stand bij de constructeurs na afgelopen weekend.

Red Bull Racing scoorde met 33 punten het hoogste aantal punten van alle teams afgelopen weekend en is flink ingelopen op Ferrari, dat maar zes punten over zou houden aan de race in Azerbeidzjan. Mercedes scoorde dertig punten en ging zo over Ferrari heen voor P2 bij de constructeurs, waar Red Bull nu ook weer serieus meedoet. McLaren scoorde het laagste aantal punten van dit seizoen: zes punten. Williams scoorde 15 punten en liep uit op haar concurrenten, die op Racing Bulls na geen punten zouden scoren. Racing Bulls scoorde elf punten en steeg naar P6, waarbij het over Aston Martin heen zou gaan.

Stand constructeurs na GP Azerbeidzjan

# Team Punten
1McLaren F1 Team623
2Mercedes290
3Ferrari286
4Red Bull Racing272
5Williams101
6Racing Bulls72
7Aston Martin62
8Sauber55
9Haas44
10Alpine20

Gerelateerd

Red Bull Racing Mercedes Ferrari F1 Grand Prix van Azerbeidzjan

Net binnen

Race pace GP Azerbeidzjan: Verstappen iedereen de baas, Norris teleurstellend
GP Azerbeidzjan

Race pace GP Azerbeidzjan: Verstappen iedereen de baas, Norris teleurstellend

  • 16 minuten geleden
Video: Oma van Verstappen vlucht weg tijdens overwinningsritueel Red Bull Racing
Max Verstappen

Video: Oma van Verstappen vlucht weg tijdens overwinningsritueel Red Bull Racing

  • 39 minuten geleden
Doet Verstappen nog mee om het wereldkampioenschap Formule 1 2025?
Max Verstappen

Doet Verstappen nog mee om het wereldkampioenschap Formule 1 2025?

  • 1 uur geleden
  • 4
 Stand constructeurs: Mercedes naar P2, Red Bull doet weer volop mee
Stand constructeurs

Stand constructeurs: Mercedes naar P2, Red Bull doet weer volop mee

  • 1 uur geleden
Het afwijkende tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore
Tijdschema

Het afwijkende tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore

  • 2 uur geleden
Mekies onthult hoe Verstappen strategie bepaalde: 'Hij wist al dat dit ging gebeuren'
Max Verstappen

Mekies onthult hoe Verstappen strategie bepaalde: 'Hij wist al dat dit ging gebeuren'

  • 2 uur geleden
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x