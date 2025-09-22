Max Verstappen had potentiële vijfde wereldtitel al lang naast zich neergelegd, maar na de Grand Prix van Azerbeidjzan beginnen mensen toch stiekem weer te geloven in een nieuw kampioenschap voor de Nederlander. Maar wie puur naar de cijfers kijkt, zal moeten concluderen dat de kans hierop slechts minimaal is. GPFans heeft de mogelijkheden voor je in kaart gebracht.

Verstappen en Red Bull zijn ijzersterk uit de zomerstop gekomen. In Zandvoort werd er al een podium gepakt, maar op Monza en Bakoe waren ze volledig ongrijpbaar. Verstappen stelde tijdens beide evenementen zowel de pole position als de Grand Prix-zege veilig. En doordat McLaren in Azerbeidzjan zeer kostbare punten liet liggen, beginnen sommigen weer te geloven in een eventuele vijfde wereldtitel voor Verstappen dit jaar. Maar kijken we naar het resterende F1-programma, het maximaal te verdelen punten en de recente vorm van McLaren, dan moet de conclusie getrokken worden dat een nieuw kampioenschap voor Verstappen nog steeds bijzonder ver weg is. Maar kansloos, nee, dat is hij absoluut niet.

Ja, Verstappen kan nog wereldkampioen worden in 2025

Kan Verstappen nog wereldkampioen worden in 2025? Het korte antwoord: ja, het kán nog - maar de kans is bijzonder klein. Oscar Piastri gaat momenteel aan de leiding met 324 punten, gevolgd door Lando Norris op de tweede plaats met 299 punten. Verstappen staat - na de Grand Prix van Azerbeidzjan - nog steeds op de derde stek met 255 punten. De achterstand van de Red Bull-coureur op kampioenschapsleider Piastri is na Bakoe 69 punten. Vanaf nu staan er nog zeven Grands Prix op het programma: Singapore, Austin, Mexico, Brazilië, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Daarnaast zijn er nog drie Sprints: in Austin, Brazilië en Qatar.

Verstappen kan nog maximaal 199 punten scoren

Het maximaal aantal te scoren punten is 199. Er zijn zevenmaal 25 punten te veroveren tijdens een Grand Prix en drie keer 8 punten voor de Sprints. Statistisch gezien is de kans dat Verstappen met het resterende programma zijn vijfde wereldtitel pakt, extreem klein (rond een halve procent). Maar we weten allemaal dat het in de Formule 1 raar kan lopen. Zo spelen geluk en pech een bijzonder grote rol in deze sport, vraag dat na Azerbeidzjan maar aan Piastri. De Australiër viel na een crash al aan het begin van de race uit en scoorde daardoor nul punten.

Scenario's waarin Verstappen kampioen wordt in 2025

Er zijn dan ook een paar scenario's te bedenken waarin Verstappen alsnog kampioen kan worden in 2025. Als Max alle 7 races én alle 3 Sprints wint, dan mag Piastri gemiddeld niet meer dan 13 punten per sessie scoren. Maar als Verstappen minder races wint, dan mag Piastri ook gemiddeld minder punten scoren. Stel, Verstappen wint nog 5 races en boekt 2 Sprint-zeges, dan mag Piastri gemiddeld niet boven de 11,5 punt per sessie uitkomen. Als Verstappen alles wint en Piastri in alle Grands Prix als derde finisht, dan kan de Red Bull-coureur ook kampioen worden. Verstappen heeft het dus absoluut niet meer in eigen hand en moet hopen op foutjes of pech vanuit het McLaren-kamp - en dan met name vanuit de richting van Piastri.

