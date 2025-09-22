Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing, noteerde met zijn team en Max Verstappen de tweede zege achter elkaar door de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan te winnen. Waar denkt Mekies dat Verstappen vooral zijn slag heeft geslagen?

Volgens Verstappen.com stelt Mekies dat de overwinning die Verstappen boekte, vooral werd gecreëerd op zaterdag. “Deze overwinning begon met een meesterlijke kwalificatie van Max gisteren. We wisten niet hoe het racetempo zou zijn, omdat niemand op vrijdag echt lange runs had gereden, maar hij reed gewoon ronde na ronde weg, weer een Grand Chelem, pole, van start tot finish aan de leiding en de snelste ronde.”

Artikel gaat verder onder video

Mekies nog voorzicht na zege Verstappen op specifiek circuit

Veel mensen denken dat Red Bull weer terug vooraan te vinden is, maar Mekies wijst na Monza ook naar het specifiek circuit in Bakoe. "De overwinning is te danken aan iedereen in Milton Keynes die zo hard heeft gewerkt om de auto sneller te maken. Er is geen wondermiddel, maar niemand heeft dit seizoen opgegeven om te begrijpen waarom we niet het gewenste niveau bereikten. Beetje bij beetje heeft het werk dat Max en Yuki met het hele team hebben verricht zijn vruchten afgeworpen en in ieder geval hier en in Monza waren we weer terug in de race."

Related image

Gelooft Mekies nog in titel Verstappen?

Gelooft Mekies dan nog wel in de titel voor Verstappen? Hij lijkt er niet echt mee bezig te zijn. "We laten geen middel onbeproefd in deze campagne voor 2025. We vechten om steeds meer te leren, om steeds meer inzicht te krijgen, want zelfs als de regels voor 2026 compleet anders zijn, kunnen we altijd veel meenemen van dit seizoen."

Gerelateerd