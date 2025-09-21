Carlos Sainz reed lang op P2 achter een dominante Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe, maar moest door een strategische zet van Mercedes uiteindelijk nog George Russell voor zich dulden. De Spanjaard was wel tevreden met P3.

Sainz sprak na afloop van de race over zijn podiumplek, zijn eerste in de kleuren van Williams. "Ik kan niet omschrijven hoe blij ik ben en hoe goed dit voelt. Het is zelfs beter als mijn eerste podium. We hebben het hele seizoen hard gevochten en vandaag bewezen we dat als we snelheid hebben en alles bij elkaar komt, we goede resultaten kunnen behalen. Vandaag deden we alles goed zonder fouten en versloegen we veel teams waar we niet van hadden verwacht dat we die konden verslaan."

Sainz bleef geloven in podium

Sainz had het dit seizoen tot nu toe zeker niet makkelijk met zijn team en geluk ontbrak ook, maar in Azerbeidzjan kwam de auto en het weekend tot leven. "Ik ben erg trots op iedereen bij Williams dat we zo door een lastig jaar hebben gestreden. We hebben de weg omhoog gevonden. Met mij hadden we wat ongeluk en incidenten. Het is wel het leven: soms brengt je het een slecht moment, zodat mooie momenten beter voelen. Blijf geloven en geloof in je team, want dat gaat zich uiteindelijk uitbetalen."

