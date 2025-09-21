Alonso en Albon krijgen tijdstraf van FIA tijdens Grand Prix Azerbeidzjan
Alonso en Albon krijgen tijdstraf van FIA tijdens Grand Prix Azerbeidzjan
De FIA heeft tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan twee straffen uit moeten delen na incidenten. Het gaat om Fernando Alonso en Alexander Albon, die eigenlijk allebei al niet meededen om punten.
Voor Alonso was er een straf van vijf seconden nadat hij bij de start te vroeg van zijn lijn af was gekomen. De Spanjaard begon vanaf P10, won er eigenlijk amper plekken mee (sterker nog, hij verloor plekken) en zou vervolgens dus ook nog vijf seconden straf krijgen van de FIA.
Straf Albon na incident
Tijdens de race waren Franco Colapinto en Albon ook betrokken bij een incident. Albon was al naar binnen geweest en Colapinto was net binnengekomen, waarna ze elkaar tegenkwamen op de baan. Albon probeerde vervolgens aan de binnenkant in te halen terwijl er geen ruimte was en de Argentijn ruim voor hem reed, waarna Albon de achterkant van de auto van Colapinto raakte. Gevolg: tien seconden straf voor Albon, die al achteraan reed.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen heer en meester in Azerbeidzjan bij dramatische dag voor McLaren
- 2 uur geleden
- 17
Stella deelt harde waarschuwing over Verstappen na nieuwe klap in Azerbeidzjan
- 14 minuten geleden
Stand WK na GP Azerbeidzjan: Verstappen loopt flink in op Norris en uitgevallen Piastri
- 39 minuten geleden
Piastri haalt schouders op over naderende Norris: "Had een stuk erger kunnen zijn"
- 57 minuten geleden
Oma van Verstappen emotioneel in Bakoe na zien kleinzoon op podium
- 1 uur geleden
Tegenvaller voor Verstappen: Piastri ontloopt straf na valse start
- 1 uur geleden
- 9
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
- 10 september