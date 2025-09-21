De FIA heeft tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan twee straffen uit moeten delen na incidenten. Het gaat om Fernando Alonso en Alexander Albon, die eigenlijk allebei al niet meededen om punten.

Voor Alonso was er een straf van vijf seconden nadat hij bij de start te vroeg van zijn lijn af was gekomen. De Spanjaard begon vanaf P10, won er eigenlijk amper plekken mee (sterker nog, hij verloor plekken) en zou vervolgens dus ook nog vijf seconden straf krijgen van de FIA.

Straf Albon na incident

Tijdens de race waren Franco Colapinto en Albon ook betrokken bij een incident. Albon was al naar binnen geweest en Colapinto was net binnengekomen, waarna ze elkaar tegenkwamen op de baan. Albon probeerde vervolgens aan de binnenkant in te halen terwijl er geen ruimte was en de Argentijn ruim voor hem reed, waarna Albon de achterkant van de auto van Colapinto raakte. Gevolg: tien seconden straf voor Albon, die al achteraan reed.

LAP 17/51



Albon tags Colapinto and the Alpine driver goes spinning 😵‍💫



He's managed to get going again but Franco's at the back of the field #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Mh2EwZ4sar — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

