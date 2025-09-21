close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
FIA logo

Alonso en Albon krijgen tijdstraf van FIA tijdens Grand Prix Azerbeidzjan

Alonso en Albon krijgen tijdstraf van FIA tijdens Grand Prix Azerbeidzjan

Lars Leeftink
FIA logo

De FIA heeft tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan twee straffen uit moeten delen na incidenten. Het gaat om Fernando Alonso en Alexander Albon, die eigenlijk allebei al niet meededen om punten.

Voor Alonso was er een straf van vijf seconden nadat hij bij de start te vroeg van zijn lijn af was gekomen. De Spanjaard begon vanaf P10, won er eigenlijk amper plekken mee (sterker nog, hij verloor plekken) en zou vervolgens dus ook nog vijf seconden straf krijgen van de FIA.

Straf Albon na incident

Tijdens de race waren Franco Colapinto en Albon ook betrokken bij een incident. Albon was al naar binnen geweest en Colapinto was net binnengekomen, waarna ze elkaar tegenkwamen op de baan. Albon probeerde vervolgens aan de binnenkant in te halen terwijl er geen ruimte was en de Argentijn ruim voor hem reed, waarna Albon de achterkant van de auto van Colapinto raakte. Gevolg: tien seconden straf voor Albon, die al achteraan reed.

Gerelateerd

FIA Alexander Albon Franco Colapinto

Net binnen

Verstappen heer en meester in Azerbeidzjan bij dramatische dag voor McLaren
F1 Grand Prix Azerbeidzjan

Verstappen heer en meester in Azerbeidzjan bij dramatische dag voor McLaren

  • 2 uur geleden
  • 17
 Stella deelt harde waarschuwing over Verstappen na nieuwe klap in Azerbeidzjan
Andrea Stella

Stella deelt harde waarschuwing over Verstappen na nieuwe klap in Azerbeidzjan

  • 14 minuten geleden
Stand WK na GP Azerbeidzjan: Verstappen loopt flink in op Norris en uitgevallen Piastri
Stand WK

Stand WK na GP Azerbeidzjan: Verstappen loopt flink in op Norris en uitgevallen Piastri

  • 39 minuten geleden
Piastri haalt schouders op over naderende Norris:
Oscar Piastri

Piastri haalt schouders op over naderende Norris: "Had een stuk erger kunnen zijn"

  • 57 minuten geleden
Oma van Verstappen emotioneel in Bakoe na zien kleinzoon op podium
Marianne Verstappen

Oma van Verstappen emotioneel in Bakoe na zien kleinzoon op podium

  • 1 uur geleden
Tegenvaller voor Verstappen: Piastri ontloopt straf na valse start
Oscar Piastri

Tegenvaller voor Verstappen: Piastri ontloopt straf na valse start

  • 1 uur geleden
  • 9
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x