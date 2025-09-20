Lando Norris moet genoegen nemen met de zevende startplek voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Waar hij nog zo sterk was in de vrije trainingen evenals in Q1 en Q2, zakte de McLaren-coureur door het ijs in Q3. De strategie om als eerste de pitstraat te verlaten, pakte uiteindelijk niet goed uit.

Er kwamen een recordaantal rode vlaggen voor in de kwalificatie op het Baku City Circuit dankzij crashes van Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Ollie Bearman, Charles Leclerc en de andere McLaren van Oscar Piastri. Alleen Carlos Sainz, Liam Lawson en Isack Hadjar hadden nog een rondetijd staan, toen er in Q3 slechts voor één vliegende ronde de tijd was. Norris was aan het glibberen en glijden, en hij kwam maar liefst zes tienden tekort op Sainz. De Williams-coureur pakte P2 in de kwalificatie en werd alleen door Max Verstappen verslagen. Norris kwam niet verder dan de zevende plek, maar hij start morgen nog wel voor zijn gecrashte ploegmaatje.

Artikel gaat verder onder video

Norris moest de prijs betalen

"Iedere ronde hier is lastig", antwoordde Norris op de vraag van Viaplay hoe hij met de druk omging dat hij nog geen tijd had staan in de slotfase van Q3 door de eerdere rode vlaggen. "Zeker aan het einde was er een beetje regen. Dat maakte het best moeilijk. Ik heb de prijs moeten betalen voor het feit dat ik als eerste naar buitenkwam." Norris werd meteen door McLaren de pitstraat uit gestuurd, want zou er nog een rode vlag komen, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk wél een tijd hebben neergezet. Maar nu had hij het nadeel dat hij de minste grip had.

De Brit vervolgde: "We gaan het analyseren en kijken wat we beter kunnen doen. [Wat betreft de zondag] zit ik met een boel vragen waar ik het antwoord niet op heb. Maar we hebben een lange avond voor de boeg om ons te kunnen voorbereiden."

Related image

Gerelateerd