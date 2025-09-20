Volgens De Telegraaf lijkt Max Verstappen zich definitief op te gaan mogen maken voor een nieuwe teamgenoot in 2026. Eind 2025 gaat Yuki Tsunoda in ieder geval geen coureur van Red Bull Racing meer zijn en maakt Isack Hadjar promotie naar de rol als teamgenoot van Verstappen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

