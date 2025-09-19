Leclerc vreest voor Verstappen in Bakoe: "Lijkt erop dat ze dat hebben gedaan"

Charles Leclerc blikt vooruit op de aanstaande Grand Prix van Azerbeidzjan. De Monegask is onder de indruk van de recente performance van Red Bull Racing in Monza en verwacht een zware dobber te krijgen in Baku.

Na de indrukwekkende overwinning van Max Verstappen in Italië, waar hij met overmacht de race domineerde, weet ook Charles Leclerc dat Red Bull Racing een zware dobber zal worden: "McLaren zal het te kloppen team zijn," verklaarde Leclerc in Baku. "Maar Red Bull was in Monza erg indrukwekkend met Max. Misschien hebben ze nieuwe onderdelen toegevoegd die hen een stap vooruit hebben gebracht." De Nederlander schreef de race in Bakoe tot nu toe één keer op zijn naam (in 2022).

Leclerc hoopt negatief record te ontlopen

De Monegask zelf kent een indrukwekkend kwalificatierecord in Bakoe, met vier pole positions op rij, maar hij houdt zijn verwachtingen voor de race laag: "In de race is het altijd moeilijker om de ware prestaties van de auto te maskeren," aldus Leclerc. "We zullen ons best doen en kijken wat er mogelijk is." Leclerc hoopt daarnaast een negatief record te ontlopen. Als hij opnieuw pole position weet te pakken en niet wint, deelt hij een record met Jim Clark.

Ferrari verwacht geen wonderen

Ondanks zijn indrukwekkende performance in de kwalificaties, verwacht de Ferrari-coureur echter geen wonderen: "Ik denk dat we achter hen zullen eindigen," erkende hij. "Maar het is een circuit waar ik graag rijd en waar ik vaak sterk ben geweest in de kwalificatie." Wel is de 26-jarige coureur dol op het stratencircuit van Baku. McLaren maakt overigens een goede kans om nú al de constructeurstitel binnen te slepen.





