Kimi Antonelli is vastbesloten om de recente kritische woorden van Mercedes-teambaas Toto Wolff als "brandstof" te gebruiken om dit weekend in Azerbeidzjan zijn performance te verbeteren.

Kimi Antonelli was begin dit jaar de meest geanticipeerde rookie van het seizoen. De achttienjarige Italiaan werd door Mercedes als opvolger van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton aangekondigd, waarna de verwachtingen logischerwijs hooggespannen waren. De piepjonge coureur kent echter een moeizaam eerste seizoen in de Formule 1. Na een sterke start van het seizoen en een podiumplaats in Canada, is het bergafwaarts gegaan met de performance van Antonelli. In de laatste zes races viel hij twee keer uit, werd hij twee keer zestiende, één keer tiende en één keer negende.

Artikel gaat verder onder video

Wolff laat zich voor het eerst kritisch uit over Antonelli

De Italiaan staat met 66 punten op de achtste plaats in het wereldkampioenschap, waar teammaat George Russell met 194 punten de vierde plaats bekleedt. Tijdens het raceweekend in Monza twee weken geleden, de thuisrace van Antonelli, kwam hij vast te zitten in het grind in de tweede vrije training, kwalificeerde hij zich knap als zesde op zaterdag, maar had hij weer grote moeite met het vinden van snelheid in de race, waarna hij als negende over de streep kwam. Teambaas Toto Wolff, die tot voor kort enkel positief en bemoedigend over Antonelli sprak, noemde zijn weekend in Monza "teleurstellend." Het was de eerste keer dat de Oostenrijker zijn nieuwe pupil publiekelijk bekritiseerde.

Antonelli begrijpt kritiek Wolff

"Ik begrijp zijn opmerking", vertelt Antonelli tegenover de media in Bakoe. "Ik en Toto zijn altijd heel eerlijk naar elkaar en we praten open met elkaar. Zijn opmerking ging vooral over de race. De kwalificatie ging best goed, maar in de race had ik het lastig, met name op de harde band. Ik maakte ook een fout bij de start. Het ging vooral over de race, en ik ben het eens met zijn opmerking. Het was niet zo best. Maar ik pak het positieve als brandstof om het dit weekend beter te doen."

Gerelateerd