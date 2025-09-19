Fernando Alonso heeft toegegeven dat het seizoen van 2026 zijn laatste jaar kan worden in de Formule 1. Hij heeft echter wel een voorwaarde: de Aston Martin moet, met de intrede van de nieuwe technische reglementen, goed genoeg zijn om overwinningen mee te scoren. De tweevoudig wereldkampioen wil op een hoogtepunt zijn F1-carrière beëindigen.

Alonso debuteerde in 2001 bij Minardi, voordat hij zich bij Renault voegde en twee wereldtitels op zijn naam schreef in 2005 en 2006. Na een uitstapje bij McLaren en een terugkeer bij Renault, tekende hij een contract bij Ferrari. Hij moest steeds zijn meerdere erkennen in de Red Bull van Sebastian Vettel. Het McLaren-Honda-project verliep rampzalig en Alonso nam een pauze van de Formule 1 om Le Mans te winnen evenals het World Endurance Championship. Hij keerde voor 2021 terug in de koningsklasse en na twee seizoenen bij Alpine vinden we hem nu bij Aston Martin. Op het moment van schrijven heeft hij maar liefst 417 Grands Prix verreden. Maar met een leeftijd van 44 jaar is hij niet de jongste meer en de aankomende nieuwe technische reglementen zijn de laatste regelwijzigingen die Alonso mee zal maken. De kans is groot dat 2026 zijn laatste seizoen wordt, als de Aston Martin goed is. Adrian Newey en Honda hebben zich aangesloten bij de formatie van Lawrence Stroll en dus is er goede hoop.

De laatste regelwijziging voor Alonso

"Heel erg, omdat ik weet dat dit mijn laatste kans is", antwoordde Alonso op de vraag van AS hoe gemotiveerd hij is door de technische regelwijzigingen. "Het is de bepalende factor. Ik zag regelwijzigingen voorheen gewoon als een verandering, hopend dat het goed zou komen en dat mijn team de regels op de juiste manier zou interpreteren en dat we een snelle auto zouden hebben. Maar dit keer is het anders, omdat het de laatste regelwijziging is die ik zal meemaken, en de laatste kans om nog een Grand Prix te winnen en te vechten voor een kampioenschap. Emotioneel gezien is het voor mij een hele belangrijke verandering."

Ruimte maken voor Verstappen bij competitief Aston Martin?

Alonso wil op een hoogtepunt met pensioen gaan. "Het hangt er volgend jaar vanaf hoe ik me fysiek en mentaal voel. Ik weet het nog niet, ik heb daar nu nog geen duidelijk idee van. Maar als de auto het goed doet, dan is de kans groot dat het mijn laatste jaar wordt." Weet Aston Martin dus een winnende bolide te ontwikkelen, dan lijkt Alonso na 2026 met pensioen te gaan. Er is dan ruimte voor Max Verstappen om herenigd te worden met ontwerper Adrian Newey en motorleverancier Honda vanaf 2027, mocht Red Bull de nieuwe technische reglementen niet onder de knie krijgen.

