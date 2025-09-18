Carlos Sainz heeft volgens de Spaanstalige media een nieuwe performance engineer gekregen. Het zou gaan om Cristina Mañas Fernández. Ze heeft al een wereldkampioenschap op zak en staat onder andere bekend om het feit dat ze nogal uitbundig overwinningen kan vieren, wat de apparatuur niet altijd ten goede komt.

Sainz maakte afgelopen winter de overstap van Ferrari naar Williams en het F1-seizoen van 2025 gaat niet bepaald van een leien dakje. Hij is voor slechts 16 van de totale 86 punten van Williams verantwoordelijk. Aan de andere kant van de garage maakt Alexander Albon juist een goed seizoen mee. Met zijn 70 punten staat hij zelfs boven Mercedes-debutant Kimi Antonelli in de tussenstand. Naar verluidt hoopt Williams met de aanstelling van een nieuwe performance engineer op betere resultaten. Volgens SoyMotor is Mañas nu aangesloten bij het F1-team uit Grove.

Mañas wordt naast race-engineer Sainz gezet

Mañas was een engineer van juniorteam Campos, voordat ze aan de slag ging bij Williams Advanced Engineering. Dat is een zusterbedrijf van het Formule 1-team, wat onderzoek doet en ontwikkelingen verricht voor de auto-industrie en zich bezig houdt met spec-onderdelen voor de Formule E. Mañas was eerst performance engineer bij Jaguar, voordat ze de afgelopen twee jaar een cruciale rol speelde bij het Formule E-team van Nissan. Ze was daar hoofd van performance en simulatie, en was afgelopen seizoen medeverantwoordelijk voor het binnenslepen van de wereldtitel met Oliver Rowland.

Mañas kan overwinningen in de Formule E op een nogal enthousiaste manier vieren. In een video van Jaguar wordt laten zien dat haar muis en keyboard daar het slachtoffer van zijn. Het doet denken aan Toto Wolff, die in 2021 zijn apparatuur door de garage sloeg tijdens de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, al was het in tegenstelling tot Mañas in dat geval uit woede.

Volgens SoyMotor wordt Mañas bij Williams als performance engineer naast Gaëtan Jego, de race-engineer van Sainz die tijdens sessies en races de directe communicatie heeft met de Madrileense coureur.

