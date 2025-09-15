close global

Max Verstappen, generic, 2025, Italian GP

Goed nieuws voor Max Verstappen na nieuwe Red Bull-aanpak: 'Alles is mogelijk' | GPFans News

Goed nieuws voor Max Verstappen na nieuwe Red Bull-aanpak: 'Alles is mogelijk' | GPFans News

Redactie

Helmut Marko ziet duidelijk verbetering bij Red Bull na de overwinning van Max Verstappen in Monza. De adviseur benadrukt dat de technische ploeg beter luistert naar de coureur en dat er een nieuwe aanpak is onder teambaas Laurent Mekies.

