Weersverwachting GP Azerbeidzjan: kans op regen voor trainingen en race in Bakoe
Na een Formule 1-loos weekend mogen we ons bijna opmaken voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. We blikken alvast vooruit op de weersverwachting voor de wedstrijd in de hoofdstad Bakoe.
Het stratencircuit begon als gastheer van de Grand Prix van Europa in 2016, totdat het vanaf 2017 onder de naam van Azerbeidzjan werd verreden. Er is slechts één coureur die meerdere keren in Bakoe heeft gewonnen en dat is Sergio Pérez. Hij pakte in 2021 zijn eerste Red Bull-zege na de klapband van Max Verstappen en de fout van Lewis Hamilton bij de herstart. 'Checo' ging er opnieuw met de beker voor de eerste plaats vandoor in 2023. Vorig jaar was het Oscar Piastri die won, mede dankzij het welbekende DRS-trucje.
Kans op regen, verkoeling na vrije trainingen
In september liggen de temperaturen in Azerbeidzjan normaal gesproken rond de 22°C. Tijdens de vrije training op vrijdag wordt het met 25°C wat warmer dan dat. De temperaturen zakken echter vanaf de zaterdag, de dag van de kwalificatie. Het zonnetje zal schijnen op de eerste twee dagen, voordat het bewolkt wordt voor de race op zondag. Er is tot 25% procent kans op neerslag in Bakoe.
