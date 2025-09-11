close global

Max Verstappen, Red Bull, British GP, Britain, 2025

Coulthard: 'Verstappen blijft bij Red Bull, tenzij...'

Coulthard: 'Verstappen blijft bij Red Bull, tenzij...'

Jan Bolscher
Max Verstappen, Red Bull, British GP, Britain, 2025

Max Verstappen blijft voorlopig trouw aan Red Bull Racing, maar volgens voormalig Formule 1-coureur is de loyaliteit van de viervoudig wereldkampioen niet eindeloos. 

De komst van Laurent Mekies als nieuwe teambaas, als opvolger van Christian Horner, is één van de grote veranderingen binnen het team. Coulthard, die nog altijd fungeert als ambassadeur van Red Bull, gelooft dan ook dat de viervoudig wereldkampioen het team een kans zal geven om te laten zien dat ze in 2026 kunnen presteren, of de basis kunnen leggen voor een langdurig succesvol tijdperk.

Blijvende problemen

Er gaan echter geruchten dat de nieuwe Red Bull-motor, ontwikkeld in samenwerking met Ford, niet direct vooraan mee zal doen in 2026. Coulthard waarschuwt dan ook: als er een blijvend probleem qua performance is, dan zou de Limburger weleens zijn contract kunnen laten ontbinden: "Er is geen zwart-wit antwoord. Het is heel persoonlijk, nietwaar? Maar ik geloof absoluut in zijn integriteit en loyaliteit", klinkt het.

Een toekomst bij Ferrari?

Hij vervolgt: "Maar als ze het moeilijk blijven hebben, tuurlijk gaat Max dan ergens anders heen. Hij heeft het recht om ergens anders heen te gaan, en ik denk dat niemand in het team zich daar afgewezen door zal voelen. En één ding weet ik zeker: Max zou ze in de ogen aankijken en zeggen: 'Dat is de reden dat ik ga.' Hij is een eervol persoon. Hij zou niet zomaar weggaan." 

