David Coulthard: "Er is ook een kans van 50 procent dat Verstappen naar Ferrari gaat"

David Coulthard pareert de recente uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff over een transfer van Verstappen, door te zeggen dat er ook een kans van vijftig procent bestaat dat de Nederlander voor Ferrari gaat rijden.

Max Verstappen werd in de zomermaanden veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Het is geen geheim dat Toto Wolff serieuze gesprekken voerde met de viervoudig wereldkampioen en een transfer leek op een gegeven moment daadwerkelijk erg dichtbij. Rondom het raceweekend in Silverstone was er echter plots een ommezwaai: Verstappen sprak uit dat hij volgend jaar 'gewoon' voor Red Bull Racing zal rijden, en Wolff liet optekenen dat hij graag verder wil met zijn huidige line-up: George Russell en Kimi Antonelli.

Max Verstappen naar Mercedes F1?

Waar de deal precies op stuk is gelopen of in hoeverre een deal aanstaande was, zullen we wellicht nooit weten. Maar ook in de weken hierna liet Wolff nog niet helemaal los. De Oostenrijker zit al jaren achter de Nederlander aan en stelde dat er een kans van vijftig procent bestaat dat Verstappen ooit voor Mercedes zal gaan rijden. Volgend jaar maken nieuwe motorische reglementen hun intrede in de Formule 1, en vooralsnog lijkt Mercedes de grote favoriet te zijn voor 2026.

Kans van vijftig procent dat Verstappen naar Ferrari gaat

David Coulthard is echter niet onder de indruk van de bewering van Wolff: "Je zou ook kunnen zeggen dat er een kans van vijftig procent is dat Max naar Ferrari gaat", citeert Uiteindelijk gaat Max naar het team waar hij de beste kans heeft om te winnen, waar hij een winnende auto kan hebben. Hij kiest niet voor het geld en heeft in principe al bereikt wat hij wilde bereiken. Hij geeft Red Bull nu de kans om hem opnieuw te geven wat ze hem al eerder hebben gegeven: een auto waarmee hij kampioen kan worden."

