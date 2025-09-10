Lindblad wijst naar Verstappen: "Wat hij op dit moment laat zien"
Red Bull-junior Arvid Lindblad is door dr. Helmut Marko al bestempeld als groeibriljant. De Engelsman met Indiase roots legt uit dat hij vroeger opkeek naar Lewis Hamilton, maar inmiddels ook onder de indruk is van Max Verstappen.
Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië kreeg Lindblad de kans om meters te maken in de RB21. De destijds zeventienjarige coureur kreeg daarvoor een uitzondering van de FIA, die door Red Bull was aangevraagd omdat Lindblad officieel nog te jong was. Het team lijkt echter overtuigd van de kwaliteiten van de Formule 2-coureur, die momenteel zevende staat in het kampioenschap.
Hamilton was eerst het grote voorbeeld
In zijn jongere jaren keek Lindblad vooral op naar Hamilton, omdat er destijds niet veel mensen van kleur actief waren in de autosport. “Toen ik opgroeide, was Lewis degene naar wie ik eigenlijk het meest opkeek. Toen ik begon met karten, waren er niet echt veel mensen van kleur, en ik vond dat een mooie connectie. Bovendien vond ik het gewoon gaaf. Zijn eerste jaar in de Formule 1 was het jaar waarin ik werd geboren, en hij deed het erg goed toen ik me voor het eerst in de sport ging verdiepen. Hij was degene waarmee ik me in het begin het meest verbonden voelde,” legt Lindblad uit aan The Hans India.
Verstappen doet dingen die F1 nog niet eerder heeft gezien
Inmiddels heeft Lindblad niet echt meer een idool, al erkent hij onder de indruk te zijn van viervoudig wereldkampioen Verstappen. “Naarmate ik zelf hogerop kwam in de ranglijsten, zou ik zeggen dat er niemand is die ik echt idoliseer. Maar ik zou zeggen dat ik tegen hen allemaal opkijk. Ik heb enorm veel respect voor hen allemaal. Het niveau waarop de coureurs nu in de F1 rijden, is ongelooflijk hoog. Uiteraard Max, denk ik vooral, rijdt op een zeer hoog niveau. Wat hij op dit moment laat zien, denk ik dat we in de F1 nog niet eerder hebben gezien.”
