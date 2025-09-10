Harde woorden na vreemde teamorder McLaren: 'Als ik iets om te gooien had...'

In de GPFans Raceteam-podcast spraken presentator Remy Ramjiawan en F1-redacteur Lars Leeftink uitgebreid over de controversiële teamorders van McLaren tijdens de Italiaanse Grand Prix. Het team koos ervoor om Lando Norris en Oscar Piastri niet vrij te laten racen, ondanks dat een fout bij de pitstop van Norris het kampioenschap zomaar had kunnen beïnvloeden.

Leeftink was fel in zijn oordeel: "Als ik thuis iets had liggen om mee te gooien, had ik dat gedaan. Dat moment was echt zo’n boosdoener. McLaren speelt ongelooflijk veilig. Norris mocht tweede blijven en Piastri derde, met de afspraak: mochten jullie elkaar tegenkomen, dan mogen jullie racen. Maar na die mislukte pitstop bij Norris moest Piastri zich inhouden en dat kan beslissend zijn voor het kampioenschap."

Reactie Verstappen spreekt boekdelen

Hij vervolgt: "De reactie van Verstappen was fantastisch. Die had nooit die plek teruggegeven. Dit gaat niet alleen om een race, maar om een wereldtitel. Teamorders zijn onnatuurlijk, een dooddoener voor de sport. Het is hetzelfde als je in de 85e minuut van een voetbalwedstrijd besluit de bal rond te spelen, omdat een gelijkspel voor beide genoeg is. Het is onzin!" Ramjiawan vond vooral de rol van Piastri teleurstellend: "De boordradio van Piastri was al veelzeggend, maar toch geeft hij er gehoor aan. Hij moest gewoon denken: jammer voor Norris, dit hoort bij racen. Dat vind ik erg slap van hem."

McLaren wil doemscenario's voorkomen

Leeftink zag dat net zo: "McLaren wil koste wat kost voorkomen dat er iets misgaat tussen de coureurs, waarschijnlijk met Rosberg-Hamilton nog in hun achterhoofd. Maar de kans dat sowieso één van de twee kampioen wordt, is toch al groot. Dus laat ze gewoon racen." Volgens teambaas Andrea Stella was dit de meest eerlijke manier om beide coureurs te behandelen. Ramjiawan reageert kritisch: "Toen hij dat zei, dacht ik: je bemoeit je veel te veel met de race. Jouw taak als team is om de auto zo goed mogelijk te prepareren. Laat die twintig coureurs vervolgens tijdens de race gewoon hun werk doen."

Vooruitzicht: problemen aan de horizon

Leeftink benadrukt dat Norris ook onderdeel is van het hele team: "Je kan zeggen dat Norris niets kon doen aan die slechte pitstop, maar het team is één geheel. Uiteindelijk wordt Piastri benadeeld, terwijl hij daar helemaal buiten stond." Ramjiawan kijkt al vooruit naar een mogelijk rampscenario: "Stel dat we straks in Abu Dhabi aankomen met het kampioenschap op het spel en dit soort situaties herhalen zich, waar ligt dan de grens? Op een gegeven moment kan Piastri gaan tegenwerken. Ik denk dat McLaren zichzelf hiermee flink in de nesten heeft gewerkt."

