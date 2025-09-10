Contracttheorie: Komt er een Verstappen–Antonelli-duo bij Mercedes? 'Unieke kans'
In de nieuwste aflevering van de GPFans Raceteam-podcast doken presentator Remy Ramjiawan en redacteur Lars Leeftink in de situatie rond Kimi Antonelli. De jonge rookie kende de eerste maanden van zijn Formule 1-loopbaan nog een redelijke start, maar inmiddels stapelen de fouten zich op en neemt de kritiek toe.
Volgens Leeftink was het ook in Monza meteen weer mis. "Het begint dit weekend met een crash, waardoor je een training mist. Als rookie is dat funest, want je wilt zoveel mogelijk rondes rijden. Het helpt niet mee met je zelfvertrouwen om zo’n fout te maken. Vervolgens een slechte start erbij en dat is opnieuw een tik voor zijn vertrouwen", legt hij uit.
Moet Mercedes ingrijpen?
Antonelli gaf zelf toe dat hij weinig gevoel met de auto heeft. "Hij zei zelf ook dat hij aan het overdriven is. Hij probeert fouten te herstellen in plaats van te voorkomen. Als je dan Russell ziet, dan moet Antonelli daar dichterbij zitten. De eerste zes à zeven races waren constant, maar nu valt dat weg." Rond de tafel kwam vervolgens de vraag of Toto Wolff zijn rookie misschien vroegtijdig moet vervangen. Ramjiawan denkt van niet: "Ik geloof niet dat dat gaat gebeuren."
Contracttheorie bij Mercedes
Leeftink ziet een ander scenario: "Wat ik denk is dat ze Russell een tweejarig contract gaan geven, tot 2027. Mocht Verstappen komen, dan heb je die twee voor één jaar samen [mocht Verstappen de overstap maken, red.]. Antonelli wordt dan tijdelijk ergens anders gestald en vanaf 2028 heb je een duo Verstappen–Antonelli. Een contract van maar één jaar voor Russell lijkt me uitgesloten."
Committment aan Antonelli of uniek Verstappen-scenario
Ramjiawan kan zich in dat idee vinden, maar wijst op een dilemma. "Ik denk dat jouw scenario zomaar kan kloppen als dat contract komt. Maar het blijft gek voelen, want Mercedes heeft bewust voor Antonelli gekozen. Je weet dat een rookie fouten maakt en auto’s afschrijft, en daar moet je je bij neerleggen. Dan moet je ook zeggen: dit hoort erbij en we blijven achter hem staan."
Verstappen is een unieke kans voor Mercedes
Leeftink nuanceert dat punt: "Dat zouden ze in elke situatie ook doen. Maar als Verstappen opeens beschikbaar komt, dan praat je over een unieke kans, die zich bijna nooit voordoet. Behalve Verstappen zie ik eerlijk gezegd niemand waarvoor Mercedes Antonelli zou parkeren, mits McLaren haar rijders niet laat gaan."
