Het is een extra drukke week voor Max Verstappen. De coureur van Red Bull Racing schreef afgelopen zondag de F1 Grand Prix van Italië op zijn naam en GPFans heeft vernomen dat hij aankomend weekend zal debuteren in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Daar blijft het niet bij, want de Limburger wordt ook ingezet door Pirelli.

Verstappen mocht de wedstrijd op het Autodromo Nazionale Monza vanaf de pole position aanvangen na de snelste kwalificatieronde ooit. Hij verloor eventjes de leiding aan Lando Norris, maar het duurde niet lang of hij pakte de McLaren-coureur alweer terug. Zijn voorsprong aan de finish was uiteindelijk 19.207 seconden na een oppermachtig optreden voor de tifosi. Oscar Piastri moest genoegen nemen met de derde stek achter Verstappen en Norris. Hij moest P2 teruggeven aan Norris, omdat McLaren het oneerlijk vond dat de Brit een langzame pitstop meemaakte.

Banden tijdens GP Italië waren té goed

De volgende Formule 1-race is in Azerbeidzjan op 21 september, maar even pauze nemen zit er voor Verstappen niet in. Hij zal vandaag (dinsdag) opnieuw op Monza rijden.

Pirelli had de zachtste compounds meegenomen naar de Grand Prix van Italië (C3, C4 en C5), maar deze banden waren nog steeds te hard. "De performancedegradatie was eigenlijk nul", vertelde Pirelli-motorsportdirecteur Mario Isola. "Het is duidelijk dat de coureurs die meer dan 40 ronden reden tijdens hun eerste stint, heel dichtbij of zelfs over de limiet gingen qua slijtage, zonder dat ze performance verloren. Bij het evalueren van de bandenprestaties in deze wedstrijd zou ik zeggen dat ze té goed waren. Het is belangrijk voor ons om de data erg goed te bestuderen om te begrijpen hoe we verder moeten gaan met de ontwikkeling van de compounds van volgend jaar."

Verstappen is een van de mannen die wordt ingeschakeld bij de Pirelli-test op Monza. Hij komt samen met teamgenoot Yuki Tsunoda in actie op de dinsdag, uiteraard met de Red Bull RB21. Ze worden vergezeld door de Aston Martin van Felipe Drugovich. Williams met Alexander Albon en Carlos Sainz evenals Racing Bulls met Isack Hadjar en Liam Lawson komen aan de beurt in de test van woensdag.

