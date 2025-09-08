Isack Hadjar wordt veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing. De Franse coureur pakte in Zandvoort zijn eerste podiumplek en eindigde daarmee vóór de Japanner. Toch zou enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg de overstap ten strengste afraden: hij zou zelfs in de schoenen van Hadjar het zitje weigeren als het hem werd aangeboden.

Tsunoda heeft sinds de Grand Prix van Japan het zitje naast Max Verstappen overgenomen van Liam Lawson. De hoop was dat de Japanner wél indruk zou maken, daar waar Lawson door het ijs zakte. In zijn eerste races voor Red Bull Racing was Tsunoda zo nu en dan betrokken bij een crash, maar vooral de achterstand op Verstappen viel op. In de laatste races kreeg ook Tsunoda de nieuwe onderdelen en is het gat richting zijn teamgenoot al iets kleiner. Helmut Marko liet weten dat eind september of uiterlijk in oktober de keuze voor de tweede coureur bij Red Bull Racing wordt gemaakt.

Wat als Mekies hem belt om direct in te stappen?

Ook in Monza wist Hadjar indruk te maken. De Racing Bulls-coureur startte als negentiende, maar kwam als tiende over de streep. In de nabeschouwing van Sky Sports F1 prijst Rosberg de jongeling: "Opnieuw een fantastische rit." Een promotie lonkt voor Hadjar, maar Rosberg zou die afraden: "Wat als Laurent Mekies hem maandag belt en zegt: 'Yuki is uitgeschakeld, je bent van de partij voor de volgende race'? Dan zou hij toch nee moeten zeggen? Ik zou het [afwijzen], honderd procent. Ik zou zeggen: 'Nee, ik doe het niet,' en proberen mezelf te dwingen."

Rosberg stelt dat Hadjar moet weigeren

Rosberg onderstreept zijn standpunt en stelt dat Hadjar ook in het geval dit zijn enige kans bij Red Bull zou zijn, alsnog moet weigeren: "Het kan me niet schelen, ik doe het niet. Ga je me daarheen dwingen? Ga je me daarheen slepen? Nee, ik ga niet. Heb je gezien hoe riskant dat is? Hoeveel carrières zijn daar bijna verwoest? Je kent Yuki’s situatie nu wel: zijn carrière ziet er niet al te rooskleurig uit. Bij Racing Bulls deed hij het prima en was alles oké."

