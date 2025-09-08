Wolff vol lof over Verstappen: "Hij liet de rest van het veld er belachelijk uitzien"

Toto Wolff heeft niets dan lof voor Max Verstappen na zijn dominante overwinning in de Grand Prix van Italië. De Mercedes-teambaas is over zijn eigen coureurs, een stuk kritischer.

Max Verstappen schreef zondag op zeer dominante wijze de Grand Prix van Italië op zijn naam. De Red Bull Racing-coureur rekende in de openingsfase af met Lando Norris en reed vervolgens in hoog tempo weg bij de rest van het veld. Het is de derde overwinning van het seizoen voor de viervoudig wereldkampioen, wat nog maar eens onderstreept dat het materiaal waarmee hij het moet doen, het aflegt ten opzichte van de concurrentie dit jaar.

Artikel gaat verder onder video

Wolff vol lof over Verstappen

De zege van Verstappen heeft dan ook bij veel analisten en experts grote indruk gemaakt. Maar ook Mercedes-teambaas Toto Wolff steekt de loftrompet: "Vandaag liet één coureur de rest van het veld er belachelijk uitzien", klinkt het bij Servus TV. "Ze moeten zich echt afvragen wat hij anders doet. Wij waren niet competitief genoeg. Een vijfde en een achtste plaats zijn absoluut niet bevredigend."

Te veel fouten van Mercedes-duo

De Oostenrijker vervolgt: "Met onze huidige afstelling hebben we geen auto waarmee we ieder weekend op het podium kunnen komen. Kimi maakte te veel fouten, hij moet een degelijk weekend neerzetten. Dan rijdt hij op gelijke voet met Charles Leclerc en George. En ook bij George liep het vandaag niet helemaal vlekkeloos."

Gerelateerd