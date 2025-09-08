Verstappen wuift vraagt op persconferentie weg: "Ik weet dat jullie een leuk antwoord willen"
Verstappen wuift vraagt op persconferentie weg: "Ik weet dat jullie een leuk antwoord willen"
Max Verstappen leek tijdens de Grand Prix van Monza weinig te begrijpen van de teamorders die werden uitgedeeld door McLaren, maar op de persconferentie na afloop, wil de viervoudig wereldkampioen zich verder niet uitlaten over het onderwerp.
Max Verstappen won zondag de Grand Prix van Monza op erg indrukwekkende wijze. De viervoudig wereldkampioen moest na wat ellebogenwerk in de eerste ronde de leiding in de race op verzoek van zijn team afstaan aan Lando Norris, maar had niet lang nodig om op de baan weer aan de Brit voorbij te gaan. Verstappen verdween vervolgens in hoog tempo aan de horizon en kwam uiteindelijk met een voorsprong van ruim twintig seconden als eerste over de streep.
Opvallende teamorders McLaren
Norris reed vrijwel de gehele race op de tweede plaats, maar verloor die positie door een slechte pitstop van het team aan teammaat en titelconcurrent Oscar Piastri. McLaren vroeg Piastri vervolgens om Norris weer voorbij te laten gaan, waarna het de twee vrij stond om te vechten. Piastri luisterde, maar wist vervolgens geen aanval meer op Norris in te zetten. De Australiër werd zodoende derde en zag daarmee zijn teammaat drie punten op hem inlopen in het wereldkampioenschap.
Verstappen houdt zich erbuiten
Toen Verstappen tijdens de race via de boordradio door zijn engineer Gianpiero Lambiase over de teamorders van McLaren werd ingelicht, leek hij daar weinig van te begrijpen: "Ha! Alleen maar omdat ze een langzame stop hadden?", zo klonk het. Als de Red Bull Racing-coureur op de persconferentie na afloop de vraag krijgt wat hij zou hebben gedaan als hij in de situatie van Piastri had gezeten, wil hij zich er echter niet over uitlaten: "Ik weet dat jullie daar een leuk antwoord op willen, maar het is niet mijn probleem. Nogmaals, het is niet mijn probleem. Het is beter om het er niet over te hebben."
Gerelateerd
Net binnen
Tsunoda boos op Lawson na incident in Monza: 'Zoveel schade door hem opgelopen'
- 14 minuten geleden
Verstappen doodmoe van vragen over teamorders Norris en Piastri in Monza
- 47 minuten geleden
Verstappen wuift vraagt op persconferentie weg: "Ik weet dat jullie een leuk antwoord willen"
- 1 uur geleden
- 1
Marko sneert naar Horner na zege Verstappen: 'De sfeer bij Red Bull is terug!'
- 1 uur geleden
- 2
Onderlinge duels race: Verstappen dominant, Leclerc pakt voorsprong op Hamilton
- 2 uur geleden
- 3
Verstappen ruziet met Norris tijdens zege, FIA deelt twee straffen uit | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
Veel gelezen
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus