Max Verstappen leek tijdens de Grand Prix van Monza weinig te begrijpen van de teamorders die werden uitgedeeld door McLaren, maar op de persconferentie na afloop, wil de viervoudig wereldkampioen zich verder niet uitlaten over het onderwerp.

Max Verstappen won zondag de Grand Prix van Monza op erg indrukwekkende wijze. De viervoudig wereldkampioen moest na wat ellebogenwerk in de eerste ronde de leiding in de race op verzoek van zijn team afstaan aan Lando Norris, maar had niet lang nodig om op de baan weer aan de Brit voorbij te gaan. Verstappen verdween vervolgens in hoog tempo aan de horizon en kwam uiteindelijk met een voorsprong van ruim twintig seconden als eerste over de streep.

Opvallende teamorders McLaren

Norris reed vrijwel de gehele race op de tweede plaats, maar verloor die positie door een slechte pitstop van het team aan teammaat en titelconcurrent Oscar Piastri. McLaren vroeg Piastri vervolgens om Norris weer voorbij te laten gaan, waarna het de twee vrij stond om te vechten. Piastri luisterde, maar wist vervolgens geen aanval meer op Norris in te zetten. De Australiër werd zodoende derde en zag daarmee zijn teammaat drie punten op hem inlopen in het wereldkampioenschap.

Verstappen houdt zich erbuiten

Toen Verstappen tijdens de race via de boordradio door zijn engineer Gianpiero Lambiase over de teamorders van McLaren werd ingelicht, leek hij daar weinig van te begrijpen: "Ha! Alleen maar omdat ze een langzame stop hadden?", zo klonk het. Als de Red Bull Racing-coureur op de persconferentie na afloop de vraag krijgt wat hij zou hebben gedaan als hij in de situatie van Piastri had gezeten, wil hij zich er echter niet over uitlaten: "Ik weet dat jullie daar een leuk antwoord op willen, maar het is niet mijn probleem. Nogmaals, het is niet mijn probleem. Het is beter om het er niet over te hebben."

