verstappen

Fans op social media begrijpen niets van optreden Verstappen: "Hoe de f*ck is dit mogelijk"

Fans op social media begrijpen niets van optreden Verstappen: "Hoe de f*ck is dit mogelijk"

Jan Bolscher
verstappen

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Monza op sublieme wijze op zijn naam geschreven. De Nederlander kwam met een grote voorsprong als eerste over de streep, en dat maakt de tongen los op social media.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Monza aan vanaf pole positon, maar kreeg het bij de start aan de stok met Lando Norris. De Nederlander moest de eerste bocht afsteken om contact te voorkomen, waarna hij de leiding in de wedstrijd op verzoek van zijn team afstond aan de Brit. De viervoudig wereldkampioen had echter niet lang nodig om weer langszij te gaan, en verdween vervolgens in hoog tempo aan de horizon. Bij het vallen van de vlag kwam Verstappen met een voorsprong van ruim twintig seconden als eerste over de streep, en dat maakt de tongen behoorlijk los op social media.

Max Verstappen Red Bull Racing
Verstappen domineert en wint op Monza bij opmerkelijke beslissing McLaren
F1 Grand Prix Italië

Verstappen domineert en wint op Monza bij opmerkelijke beslissing McLaren

  • 1 uur geleden
  • 6
 Fans op social media begrijpen niets van optreden Verstappen:
Max Verstappen

Fans op social media begrijpen niets van optreden Verstappen: "Hoe de f*ck is dit mogelijk"

  • 15 minuten geleden
  • 2
 Verstappen zag winst bijna door het putje spoelen:
Max Verstappen

Verstappen zag winst bijna door het putje spoelen: "Ik zag het op de grote schermen"

  • 34 minuten geleden
Norris na incident met Verstappen bij start in Monza: 'Je weet met Max...'
Norris en Verstappen

Norris na incident met Verstappen bij start in Monza: 'Je weet met Max...'

  • 39 minuten geleden
  • 6
 Piastri pakt belangrijke punten in Monza maar ziet probleem: 'Race voelde soms eenzaam'
Piastri na Monza

Piastri pakt belangrijke punten in Monza maar ziet probleem: 'Race voelde soms eenzaam'

  • 47 minuten geleden
  • 1
 Verstappen was niet ongerust na geven P1 aan Norris: 'Dat zag ik meteen'
Verstappen in F1

Verstappen was niet ongerust na geven P1 aan Norris: 'Dat zag ik meteen'

  • 57 minuten geleden
