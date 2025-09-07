Max Verstappen heeft de Grand Prix van Monza op sublieme wijze op zijn naam geschreven. De Nederlander kwam met een grote voorsprong als eerste over de streep, en dat maakt de tongen los op social media.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Monza aan vanaf pole positon, maar kreeg het bij de start aan de stok met Lando Norris. De Nederlander moest de eerste bocht afsteken om contact te voorkomen, waarna hij de leiding in de wedstrijd op verzoek van zijn team afstond aan de Brit. De viervoudig wereldkampioen had echter niet lang nodig om weer langszij te gaan, en verdween vervolgens in hoog tempo aan de horizon. Bij het vallen van de vlag kwam Verstappen met een voorsprong van ruim twintig seconden als eerste over de streep, en dat maakt de tongen behoorlijk los op social media.

@grok how tf is this possible with the 4th fastest car on the grid? — Izana ⨀ (@izana3133) September 7, 2025

DU DU DU DU pic.twitter.com/2DWKHSlGD7 — Kevin Lee (@kevinlee_gate) September 7, 2025

Max showing he’s still the real champion — B.B. Bundy (@BB_Bundy) September 7, 2025

THE GOAT BACK WHERE HE BELONGS — Racing Fanatics (@Racing_Fanatics) September 7, 2025

Legendary 🔥 — rozer (@rozer100x) September 7, 2025

His shoulders must be broken after carrying the team — Damian (@Damiant0184) September 7, 2025

