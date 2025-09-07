close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Snollebollekes at Zandvoort

Verstappen-fans nemen concert Snollebollekes over op Zandvoort

Verstappen-fans nemen concert Snollebollekes over op Zandvoort

Jeen Grievink
Snollebollekes at Zandvoort

Snollebollekes trad op na afloop van de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort en voorman Rob Kemps had al snel door met wat voor een soort publiek hij te maken had. Kemps neemt normaliter zijn publiek op sleeptouw tijdens de optredens, maar ditmaal waren het de Max Verstappen-fans die de dienst uitmaakten.

De Dutch Grand Prix was op zondag tegen het einde van de middag afgelopen, maar dat gold niet voor het feestgedruis op het circuit. In de avond stonden er nog diverse grote artiesten op het podium van de Fanzone, waaronder ook Snollebollekes met Kemps. De Nachtegaal van het Zuiden is normaal gesproken altijd de grote gangmaker tijdens zijn shows, maar op Zandvoort kreeg hij te maken met een heel ander soort publiek. Er stonden namelijk vooral Verstappen-fans bij het podium - en die bouwen liever zelf hun eigen feestje. En dat bleek wel, want Kemps werd genegeerd toen hij zijn publiek de polonaise wilde laten doen. In plaats daarvan scandeerde de aanwezige toeschouwers: "Tu tu tu du, Max Verstappen!"

Verstappen-fans nemen concert Snollebollekes over op Zandvoort

Kemps probeerde zijn publiek voor te bereiden op een stukje interactie. Hij vroeg de aanwezige mensen twee handen vooruit te steken, maar die oproep werd massaal genegeerd. De Verstappen-fans besloten het heft in eigen handen te nemen en scandeerde massaal de naam van de viervoudig wereldkampioen. Kemps kon niets anders dan het accepteren en besloot maar een klein stukje mee te doen. Daarna probeerde hij het publiek wederom zover te krijgen om de polonaise te gaan lopen. Het leverde mooie beelden op die Kemps zelf op het Instagram-kanaal van de Snollebollekes deelde, zie hieronder:

Gerelateerd

Max Verstappen Zandvoort Dutch Grand Prix Circuit Zandvoort F1 Dutch Grand Prix
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Verstappen domineert en wint op Monza bij opmerkelijke beslissing McLaren
F1 Grand Prix Italië

Verstappen domineert en wint op Monza bij opmerkelijke beslissing McLaren

  • 1 uur geleden
  • 6
 Fans op social media begrijpen niets van optreden Verstappen:
Max Verstappen

Fans op social media begrijpen niets van optreden Verstappen: "Hoe de f*ck is dit mogelijk"

  • 13 minuten geleden
  • 2
 Verstappen zag winst bijna door het putje spoelen:
Max Verstappen

Verstappen zag winst bijna door het putje spoelen: "Ik zag het op de grote schermen"

  • 32 minuten geleden
Norris na incident met Verstappen bij start in Monza: 'Je weet met Max...'
Norris en Verstappen

Norris na incident met Verstappen bij start in Monza: 'Je weet met Max...'

  • 37 minuten geleden
  • 6
 Piastri pakt belangrijke punten in Monza maar ziet probleem: 'Race voelde soms eenzaam'
Piastri na Monza

Piastri pakt belangrijke punten in Monza maar ziet probleem: 'Race voelde soms eenzaam'

  • 45 minuten geleden
Verstappen was niet ongerust na geven P1 aan Norris: 'Dat zag ik meteen'
Verstappen in F1

Verstappen was niet ongerust na geven P1 aan Norris: 'Dat zag ik meteen'

  • 55 minuten geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x