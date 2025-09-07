Snollebollekes trad op na afloop van de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort en voorman Rob Kemps had al snel door met wat voor een soort publiek hij te maken had. Kemps neemt normaliter zijn publiek op sleeptouw tijdens de optredens, maar ditmaal waren het de Max Verstappen-fans die de dienst uitmaakten.

De Dutch Grand Prix was op zondag tegen het einde van de middag afgelopen, maar dat gold niet voor het feestgedruis op het circuit. In de avond stonden er nog diverse grote artiesten op het podium van de Fanzone, waaronder ook Snollebollekes met Kemps. De Nachtegaal van het Zuiden is normaal gesproken altijd de grote gangmaker tijdens zijn shows, maar op Zandvoort kreeg hij te maken met een heel ander soort publiek. Er stonden namelijk vooral Verstappen-fans bij het podium - en die bouwen liever zelf hun eigen feestje. En dat bleek wel, want Kemps werd genegeerd toen hij zijn publiek de polonaise wilde laten doen. In plaats daarvan scandeerde de aanwezige toeschouwers: "Tu tu tu du, Max Verstappen!"

Verstappen-fans nemen concert Snollebollekes over op Zandvoort

Kemps probeerde zijn publiek voor te bereiden op een stukje interactie. Hij vroeg de aanwezige mensen twee handen vooruit te steken, maar die oproep werd massaal genegeerd. De Verstappen-fans besloten het heft in eigen handen te nemen en scandeerde massaal de naam van de viervoudig wereldkampioen. Kemps kon niets anders dan het accepteren en besloot maar een klein stukje mee te doen. Daarna probeerde hij het publiek wederom zover te krijgen om de polonaise te gaan lopen. Het leverde mooie beelden op die Kemps zelf op het Instagram-kanaal van de Snollebollekes deelde, zie hieronder:

