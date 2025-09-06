Max Verstappen had het hele weekend al een goed gevoel, al had hij niet gedacht dat de pole position erin zou zitten. De Nederlander heeft met zijn poletijd bovendien het record van Lewis Hamilton verbroken en stelt dat hij in de Mercedes van 2020 nog een stuk sneller zou zijn geweest dan de zevenvoudig kampioen destijds ging.

Tegenover Viaplay blikt Verstappen terug op de verrassende pole position en wijst hij op de nodige aanpassingen. Op de vraag of hij de pole had zien aankomen, antwoordt Verstappen: "Pole misschien niet. Gedurende de dag hebben we nog een paar dingen aangepast. Dat voelde net wat beter aan, net wat meer stabiliteit, en dan waren allebei de rondjes in Q3 gewoon goed." De auto voelde volgens hem dan ook oké aan: "Wel oké. Op sommige plekken wat beter dan op andere. In Q2 had ik wel een slipstream van iemand, gratis. Dat gaf een beetje een vertekend beeld. Maar uiteindelijk hebben we in Q3 een mooie stap gemaakt."

Artikel gaat verder onder video

Red Bull heeft geleerd van 2024

Vorig jaar was Monza juist één van de dieptepunten, maar Verstappen legt uit dat het team daarvan heeft geleerd. "Ja, het is nu wel een stuk beter. Het kon ook niet slechter dan vorig jaar, dat was echt een drama. Toen was de auto totaal niet te besturen. Ik kon geen bocht aanvallen: alleen maar overstuur en dan weer onderstuur. Nu is het allemaal beter en ga ik stabiel de bochten in, hij draait beter," aldus Verstappen. Daarnaast moest er vorig jaar geïmproviseerd worden, terwijl dat dit weekend niet nodig was: "Ook wel fijn om een Monza-vleugel te hebben in plaats van alles eraf te zagen. Dat soort dingen helpen natuurlijk."

Record Hamilton verbroken

De tijden zijn dit weekend een stuk sneller dan in de afgelopen jaren, maar daarvoor heeft Verstappen een duidelijke verklaring: "Het is natuurlijk ook nieuw asfalt, nieuwe kerbstones. De baan is gewoon wat sneller geworden." Het record dat Hamilton in handen had, met een 1:18.887 als snelste rondje ooit op Monza, is door Verstappen verbeterd met zijn 1:18.792. De Nederlander stelt bovendien dat het in de wagen van de Brit nóg harder had gekund: "Ik denk dat als je hier nu die Mercedes uit 2020 neerzet, je nog harder gaat. Vooral als je mij in die auto zet, dan gaan we nog harder."

Gerelateerd