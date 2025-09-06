Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Italië
De FIA heeft de voorlopige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Italië in Monza bekendgemaakt. We zien door een gridstraf meteen een wijziging ten opzichte van de kwalificatie.
De top drie is niet veranderd. Max Verstappen start gewoon vanaf pole position, met Lando Norris naast zich. Oscar Piastri start vervolgens vanaf P3 en heeft Charles Leclerc naast zich staan. Op de derde startrij gaat echter niet Lewis Hamilton starten, maar George Russell met Andrea Kimi Antonelli. Gabriel Bortoleto en Fernando Alonso vullen de vierde startrij in. Vervolgens start Hamilton pas vanaf P9 door zijn gridstraf van vijf plaatsen en krijgt hij Yuki Tsunoda naast zich.
De rest van de grid
Dan door naar de rest van de grid. Op de zesde startrij, net buiten de top tien dus, vinden we Oliver Bearman en Nico Hülkenberg terug. Carlos Sainz en Alexander Albon vinden we op de zevende startrij, gevolg door Esteban Ocon, Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly en Liam Lawson. De kans is volgens de geruchten echter groot dat zondag bekengemaakt gaat worden dat Hadjar vanuit de pits en niet vanaf P16 gaat starten vanwege het verwisselen van zijn motor na parc ferme. Gasly lijkt ook vanuit de pits te gaan beginnen nadat Alpine zijn auto na de kwalificatie (waarschijnlijk bewust) niet na twee uur had bedekt met een doek.
