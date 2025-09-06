Het is zaterdagmiddag en dat betekent dat de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië op het programma staat. Om 16:00 uur mag Max Verstappen laten zien of hij met Ferrari echt McLaren kan uitdagen dit weekend, of dat McLaren zich tijdens de trainingen in besloot te houden. Volg hier alle ontwikkelingen live.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Italië Sorteer op: Laatste Oudste Einde liveblog Daarmee is het liveblog voorbij. Morgen zijn we terug, tot dan! Einde Q3 Einde Q3. Verstappen pakt pole, voor Norris en Piastri. Leclerc P4, Hamilton, P5. Russell, Antonelli, Bortoleto, Alonso en Tsunoda de rest van de top tien. Verstappen Verstappen pakt hem! De Nederlander is 0.077 seconden sneller dan Norris. Ongekend. Norris Norris gaat over Verstappen heen voor P1! Ferrari Eerst de coureurs van Ferrari. Leclerc blijft op P2, Hamilton op P4. Piastri is sneller, maar gaat naar P2. Russell Russell wilde mediums, maar heeft nu softs voor zijn laatste run. Opvallend. Slipstream Ferrari lijkt de coureurs geen slipstream te gaan geven. McLaren zit wel met twee coureurs achter elkaar, maar daar lijkt de kans ook klein. Tsunoda zit niet in de buurt van Verstappen, dus Max gaat nu ook geen slipstream krijgen. Tweede run De coureurs vertrekken voor hun tweede en laatste run in Q3. Kan iemand nog Verstappen verslaan? De rest Buiten de top vijf is de volgorde: Bortoleto, Norris, Antonelli, Tsunoda en Alonso. Hamilton, die nu op P4 staat, zal vijf plekken zakken vanwege zijn gridstraf. Uitslag eerste run De top vijf zit binnen 0.234 seconden. Verstappen kreeg een slipstream van Tsunoda, en het hielp. Verstappen P1, Leclerc, Piastri, Hamilton en Russell volgen. Verstappen Verstappen komt vervolgens als eerste over de streep! 0.084 seconden is hij sneller dan Leclerc. Ferrari Leclerc gaat naar P1 met 0.049 seconden voorsprong op Piastri. Hamilton naar P3. Piastri Piastri is 0.377 seconden sneller dan Norris. Leclerc is ondertussen rap onderweg. Norris Norris zet als eerste een tijd neer: 1.19.433. Nu is het aan de rest. Coureurs naar buiten De coureurs gaan naar buiten voor de eerste run in Q3. De vraag is of we teamwork gaan zien in deze sessie bij Ferrari, Mercedes, McLaren en Red Bull in de vorm van een slipstream. Laad meer

Gerelateerd