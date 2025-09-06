close global

Leclerc during FP2 at Monza

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Italië: Verstappen verslaat McLaren voor pole

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Italië: Verstappen verslaat McLaren voor pole

Lars Leeftink
Leclerc during FP2 at Monza

Het is zaterdagmiddag en dat betekent dat de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië op het programma staat. Om 16:00 uur mag Max Verstappen laten zien of hij met Ferrari echt McLaren kan uitdagen dit weekend, of dat McLaren zich tijdens de trainingen in besloot te houden. Volg hier alle ontwikkelingen live.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Italië

Sorteer op:

41m geleden

17:04

Einde liveblog

Daarmee is het liveblog voorbij. Morgen zijn we terug, tot dan!

41m geleden

17:03

Einde Q3

Einde Q3. Verstappen pakt pole, voor Norris en Piastri. Leclerc P4, Hamilton, P5. Russell, Antonelli, Bortoleto, Alonso en Tsunoda de rest van de top tien.

42m geleden

17:02

Verstappen

Verstappen pakt hem! De Nederlander is 0.077 seconden sneller dan Norris. Ongekend.

42m geleden

17:02

Norris

Norris gaat over Verstappen heen voor P1!

42m geleden

17:02

Ferrari

Eerst de coureurs van Ferrari. Leclerc blijft op P2, Hamilton op P4. Piastri is sneller, maar gaat naar P2. 

44m geleden

17:01

Russell

Russell wilde mediums, maar heeft nu softs voor zijn laatste run. Opvallend.

45m geleden

17:00

Slipstream

Ferrari lijkt de coureurs geen slipstream te gaan geven. McLaren zit wel met twee coureurs achter elkaar, maar daar lijkt de kans ook klein. Tsunoda zit niet in de buurt van Verstappen, dus Max gaat nu ook geen slipstream krijgen.

46m geleden

16:59

Tweede run

De coureurs vertrekken voor hun tweede en laatste run in Q3. Kan iemand nog Verstappen verslaan? 

1u geleden

16:57

De rest

Buiten de top vijf is de volgorde: Bortoleto, Norris, Antonelli, Tsunoda en Alonso. Hamilton, die nu op P4 staat, zal vijf plekken zakken vanwege zijn gridstraf.

1u geleden

16:56

Uitslag eerste run

De top vijf zit binnen 0.234 seconden. Verstappen kreeg een slipstream van Tsunoda, en het hielp. Verstappen P1, Leclerc, Piastri, Hamilton en Russell volgen.

1u geleden

16:55

Verstappen

Verstappen komt vervolgens als eerste over de streep! 0.084 seconden is hij sneller dan Leclerc.

1u geleden

16:55

Ferrari

Leclerc gaat naar P1 met 0.049 seconden voorsprong op Piastri. Hamilton naar P3.

1u geleden

16:55

Piastri

Piastri is 0.377 seconden sneller dan Norris. Leclerc is ondertussen rap onderweg.

1u geleden

16:54

Norris

Norris zet als eerste een tijd neer: 1.19.433. Nu is het aan de rest.

1u geleden

16:52

Coureurs naar buiten

De coureurs gaan naar buiten voor de eerste run in Q3. De vraag is of we teamwork gaan zien in deze sessie bij Ferrari, Mercedes, McLaren en Red Bull in de vorm van een slipstream.

