LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Italië: Verstappen verslaat McLaren voor pole
LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Italië: Verstappen verslaat McLaren voor pole
Het is zaterdagmiddag en dat betekent dat de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië op het programma staat. Om 16:00 uur mag Max Verstappen laten zien of hij met Ferrari echt McLaren kan uitdagen dit weekend, of dat McLaren zich tijdens de trainingen in besloot te houden. Volg hier alle ontwikkelingen live.
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Italië
Einde liveblog
Daarmee is het liveblog voorbij. Morgen zijn we terug, tot dan!
Einde Q3
Einde Q3. Verstappen pakt pole, voor Norris en Piastri. Leclerc P4, Hamilton, P5. Russell, Antonelli, Bortoleto, Alonso en Tsunoda de rest van de top tien.
Verstappen
Verstappen pakt hem! De Nederlander is 0.077 seconden sneller dan Norris. Ongekend.
Norris
Norris gaat over Verstappen heen voor P1!
Ferrari
Eerst de coureurs van Ferrari. Leclerc blijft op P2, Hamilton op P4. Piastri is sneller, maar gaat naar P2.
Russell
Russell wilde mediums, maar heeft nu softs voor zijn laatste run. Opvallend.
Slipstream
Ferrari lijkt de coureurs geen slipstream te gaan geven. McLaren zit wel met twee coureurs achter elkaar, maar daar lijkt de kans ook klein. Tsunoda zit niet in de buurt van Verstappen, dus Max gaat nu ook geen slipstream krijgen.
Tweede run
De coureurs vertrekken voor hun tweede en laatste run in Q3. Kan iemand nog Verstappen verslaan?
De rest
Buiten de top vijf is de volgorde: Bortoleto, Norris, Antonelli, Tsunoda en Alonso. Hamilton, die nu op P4 staat, zal vijf plekken zakken vanwege zijn gridstraf.
Uitslag eerste run
De top vijf zit binnen 0.234 seconden. Verstappen kreeg een slipstream van Tsunoda, en het hielp. Verstappen P1, Leclerc, Piastri, Hamilton en Russell volgen.
Verstappen
Verstappen komt vervolgens als eerste over de streep! 0.084 seconden is hij sneller dan Leclerc.
Ferrari
Leclerc gaat naar P1 met 0.049 seconden voorsprong op Piastri. Hamilton naar P3.
Piastri
Piastri is 0.377 seconden sneller dan Norris. Leclerc is ondertussen rap onderweg.
Norris
Norris zet als eerste een tijd neer: 1.19.433. Nu is het aan de rest.
Coureurs naar buiten
De coureurs gaan naar buiten voor de eerste run in Q3. De vraag is of we teamwork gaan zien in deze sessie bij Ferrari, Mercedes, McLaren en Red Bull in de vorm van een slipstream.
Gerelateerd
Net binnen
Tifosi juicht voor Verstappen: Red Bull verslaat McLaren en Ferrari voor pole in Italië
- 37 minuten geleden
- 8
Norris grijpt naast pole position en moet Verstappen voor zich dulden
- 20 minuten geleden
Verstappen verslaat McLaren voor pole: 'Hebben nog wat aanpassingen gedaan'
- 27 minuten geleden
Domenicali wil niet meer auto's op de grid: 'Moeten Formule 1 financieel beschermen'
- 1 uur geleden
'Verstappen raadt Hadjar overstap naar Red Bull af'
- 1 uur geleden
- 3
LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Italië: Verstappen verslaat McLaren voor pole
- 1 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus