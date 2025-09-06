Verstappen hoort wederom nummer over hem: "Krijg hier op een bepaald moment PTSS van"
Verstappen hoort wederom nummer over hem: "Krijg hier op een bepaald moment PTSS van"
Max Verstappen bevindt zich in de luxepositie dat er meerdere nummers over hem zijn geschreven. Het befaamde Super Max was één van de eerste hoogstandjes, maar het razendpopulaire tu tu tu tu Max Verstappen is inmiddels de hele wereld over gegaan. Hoewel Verstappen er wel van geniet, begint het hem toch lichtelijk de neus uit te komen.
Het raceweekend in Monza is voorlopig aardig begonnen voor de Nederlander. Zo zagen de longruns er sterk en competitief uit en tijdens VT3 bleken ook de kwalificatiesimulaties dicht bij het niveau van de McLarens te liggen. Straks om 16:00 uur krijgen we de echte tijden te zien tijdens de kwalificatie, maar Helmut Marko is optimistisch en dicht Verstappen serieuze zegekansen toe voor zondag.
Verstappen hoort liever iets nieuws
In de fanzone was Verstappen zaterdagochtend samen met Yuki Tsunoda aanwezig. Daar werd hem gevraagd of hij voor de race nog een specifiek lied of nummer beluistert. Het publiek had wel een idee, want al snel klonk “tu tu tu tu, Max Verstappen”. Verstappen glimlachte: “Op een bepaald moment krijg ik PTSS van dit nummer, maar voor nu is het wel oké.”
Gerelateerd
Net binnen
Tifosi juicht voor Verstappen: Red Bull verslaat McLaren en Ferrari voor pole in Italië
- 37 minuten geleden
- 8
Norris grijpt naast pole position en moet Verstappen voor zich dulden
- 20 minuten geleden
Verstappen verslaat McLaren voor pole: 'Hebben nog wat aanpassingen gedaan'
- 28 minuten geleden
Domenicali wil niet meer auto's op de grid: 'Moeten Formule 1 financieel beschermen'
- 1 uur geleden
'Verstappen raadt Hadjar overstap naar Red Bull af'
- 1 uur geleden
- 3
LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Italië: Verstappen verslaat McLaren voor pole
- 1 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus