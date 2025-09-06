Max Verstappen bevindt zich in de luxepositie dat er meerdere nummers over hem zijn geschreven. Het befaamde Super Max was één van de eerste hoogstandjes, maar het razendpopulaire tu tu tu tu Max Verstappen is inmiddels de hele wereld over gegaan. Hoewel Verstappen er wel van geniet, begint het hem toch lichtelijk de neus uit te komen.

Het raceweekend in Monza is voorlopig aardig begonnen voor de Nederlander. Zo zagen de longruns er sterk en competitief uit en tijdens VT3 bleken ook de kwalificatiesimulaties dicht bij het niveau van de McLarens te liggen. Straks om 16:00 uur krijgen we de echte tijden te zien tijdens de kwalificatie, maar Helmut Marko is optimistisch en dicht Verstappen serieuze zegekansen toe voor zondag.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen hoort liever iets nieuws

In de fanzone was Verstappen zaterdagochtend samen met Yuki Tsunoda aanwezig. Daar werd hem gevraagd of hij voor de race nog een specifiek lied of nummer beluistert. Het publiek had wel een idee, want al snel klonk “tu tu tu tu, Max Verstappen”. Verstappen glimlachte: “Op een bepaald moment krijg ik PTSS van dit nummer, maar voor nu is het wel oké.”

Gerelateerd