Verstappen komt Ferrari-motorhome uitgelopen, Vasseur reageert
Een opmerkelijk tafereel vanmiddag, nadat de vlag was gevallen voor de tweede vrije training. Max Verstappen werd door een fan vastgelegd toen hij uit het motorhome van Ferrari kwam. Teambaas Frédéric Vasseur werd naar het voorval gevraagd en legde uit hoe hij reageerde.
Hoewel Red Bull Racing anno 2025 niet direct meestrijdt om de overwinning, heerst er binnen het Oostenrijkse team een positieve stemming. Dr. Helmut Marko toonde zich verrast door het relatief kleine verschil met McLaren en stelde dat er zelfs kansen op een zege voor Verstappen in de lucht hangen, mits het papajakleurige team op zaterdag geen extra’s weet te vinden. Tijdens de eerste training gaf Verstappen iets meer dan een halve seconde toe, terwijl dat in de tweede oefensessie was geslonken tot iets minder dan twee tienden.
'Ben je verdwaald?'
Na afloop van die sessie werd Verstappen gefilmd toen hij het motorhome van Ferrari uitliep. Niemand wist precies wat de Nederlander daar deed, maar volgens Vasseur hoeft daar niets achter gezocht te worden. Tegenover Sky Sports F1 grapte de Fransman: "Wat ik tegen Verstappen zei toen ik hem zag? Of hij verdwaald was."
