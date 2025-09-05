close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen drifting behind Piastri during opening lap at Zandvoort

F1-team vecht uitslag Dutch GP aan, Hamilton reageert op gridstraf | GPFans News

F1-team vecht uitslag Dutch GP aan, Hamilton reageert op gridstraf | GPFans News

Jan Bolscher

Williams heeft de penalty van Carlos Sainz, en daarmee ook de uitslag van de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, via een 'Right to Review' aangevochten bij de FIA. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

Gerelateerd

Lewis Hamilton Williams Dutch Grand Prix
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Red Bull, Ferrari en Mercedes pakken uit met upgrades in Monza
Upgrades Monza

Red Bull, Ferrari en Mercedes pakken uit met upgrades in Monza

  • 3 minuten geleden
Strafpunten Formule 1: de stand van zaken in aanloop naar de GP van Monza
Strafpunten

Strafpunten Formule 1: de stand van zaken in aanloop naar de GP van Monza

  • 43 minuten geleden
  • 2
 Verstappen wil niet oordelen over Hamilton bij Ferrari:
Hamilton bij Ferrari

Verstappen wil niet oordelen over Hamilton bij Ferrari: "Dat kan lastig te begrijpen zijn"

  • 1 uur geleden
  • 1
 F1-team vecht uitslag Dutch GP aan, Hamilton reageert op gridstraf | GPFans News
GPFans Video

F1-team vecht uitslag Dutch GP aan, Hamilton reageert op gridstraf | GPFans News

  • 1 uur geleden
  • 1
 Leclerc legt uit waarom hij Dutch GP vanaf een heuvel besloot te bekijken
Charles Leclerc

Leclerc legt uit waarom hij Dutch GP vanaf een heuvel besloot te bekijken

  • 2 uur geleden
Vader Bortoleto zit niet te wachten op aanbieding Red Bull:
Red Bull Racing

Vader Bortoleto zit niet te wachten op aanbieding Red Bull: "Het is een nachtmerrie geworden"

  • 2 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
150.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x