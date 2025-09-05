F1-team vecht uitslag Dutch GP aan, Hamilton reageert op gridstraf | GPFans News
F1-team vecht uitslag Dutch GP aan, Hamilton reageert op gridstraf | GPFans News
Williams heeft de penalty van Carlos Sainz, en daarmee ook de uitslag van de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, via een 'Right to Review' aangevochten bij de FIA. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.
