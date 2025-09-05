Max Verstappen wil niet oordelen over het avontuur van Lewis Hamilton bij Ferrari tot nu toe, omdat de viervoudig wereldkampioen naar eigen zeggen niet alle informatie heeft over wat er allemaal gaande is.

Lewis Hamilton maakte begin dit jaar zijn kinderdroom waar. De zevenvoudig wereldkampioen verliet na een bijzonder succesvolle samenwerking het team van Mercedes, om in de herfstdagen van zijn carrière een nieuw avontuur aan te gaan bij het team van Ferrari. Vooralsnog komt de veertigjarige coureur echter niet goed uit de verf in het rood. Na vijftien races staat Hamilton met nul podiumplaatsen - op de sprintoverwinning in China na - en 109 punten op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Teammaat Charles Leclerc beklom al vijf keer het podium en is met 151 punten goed voor de vijfde plaats in de tussenstand.

Hamilton heeft het moeilijk in dienst van Ferrari

Het is een publiek geheim dat Ferrari kampt met het volledig begrijpen van de auto van dit jaar, maar Hamilton lijkt ook steeds vaker teleurgesteld te zijn in zichzelf. Zo liet hij na de kwalificatie in België nog optekenen dat hij "waardeloos" is en Ferrari beter op zoek kan gaan naar een nieuwe coureur. De tweede seizoenshelft is daarnaast ook niet lekker begonnen voor de coureur uit Stevenage. In Zandvoort crashte Hamilton vroeg in de race, doordat hij te hoog uitkwam bij het uitgaan van de kombocht en in de muur belandde. Max Verstappen wil echter geen oordeel vellen over het dienstverband van Hamilton bij Ferrari tot nu toe.

Verstappen wil geen oordeel vellen

"Het is altijd lastig om te weten wat er precies aan de hand is", citeert Motorsport.com. "Ik weet niet hoe het bij Mercedes werkte, ik weet niet hoe hij zich persoonlijk voelt en ik weet ook niet wat er binnen het team gaande is. Daar heb ik allemaal geen informatie over. Het punt is dat hij naar een team is gegaan dat met Charles al een hele sterke coureur had. Het is niet makkelijk om daarheen te gaan en direct je teamgenoot te verslaan die goed geïntegreerd is, iedereen in het team kent en de taal spreekt. Daarnaast kan het met deze auto's best lastig zijn om te begrijpen waarom je soms wel snel bent en waarom soms niet", aldus de viervoudig wereldkampioen.

