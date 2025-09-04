close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿

Dutch Grand Prix 2026 sluit af met show van Martin Garrix

Dutch Grand Prix 2026 sluit af met show van Martin Garrix

Brian Van Hinthum

De Dutch Grand Prix van 2026 belooft een spectaculaire editie te worden. Het is dat jaar alweer tijd voor de allerlaatste Grand Prix van Nederland. Na de laatste race zal het Circuit Zandvoort omgetoverd worden tot een podium van wereldformaat en men heeft de eerste artiest al weten te strikken.

Na een afwezigheid van 36 jaar keerde de Formule 1 in 2021 terug op het iconische Zandvoort. Sindsdien zijn er legendarische edities verreden, met de iconische Sea of Orange en een unieke festivalsfeer. In 2026 staat de 40ste en laatste ronde op het programma, waarmee een belangrijk hoofdstuk in de Nederlandse autosportgeschiedenis ten einde komt. Om er tijdens de laatste keer Zandvoort een zo compleet mogelijk feestje van te maken, heeft men in ieder geval de eerste artiest aangekondigd: Martin Garrix. Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, benadrukt het belang van de totale beleving: "De Dutch Grand Prix draait om veel meer dan racen alleen; het is een totaalbeleving."

Martin Garrix

Lammers vervolgt: "Met Martin Garrix voegen we een ongeëvenaard muzikaal spektakel toe. Hij is niet alleen een van de grootste artiesten ter wereld, maar ook een icoon dat Nederland internationaal vertegenwoordigt – net zoals Max Verstappen dat doet in de Formula 1." Garrix, bekend van optredens op grote festivals zoals Tomorrowland, is enthousiast over zijn bijdrage: "De energie van de Dutch Grand Prix is ongekend. Het voelt bijzonder om dit, als groot F1 fan, te mogen afsluiten en samen met fans uit de hele wereld een gigantisch feest te bouwen in Nederland. Ik ben meerdere keren aanwezig geweest in Zandvoort en de energie van het publiek is ongeëvenaard."

Ticketverkoop

Met de toevoeging van Garrix bevestigt de Dutch Grand Prix zijn status als een festival van sport en muziek. De editie van 2026 wordt gepresenteerd als de ultieme finale, een afscheid dat nog lang in de herinnering van fans zal blijven. De kaartverkoop gaat via een aanvraag- en toewijzingsproces. Op de website van de Dutch Grand Prix kan men kaarten aanvragen, die uiteindelijk door middel van loting toegewezen zullen worden.

Gerelateerd

Zandvoort Dutch Grand Prix
'Voormalig F1-coureur Tarso Marques gearresteerd in Brazilië'
Bizar nieuwtje

'Voormalig F1-coureur Tarso Marques gearresteerd in Brazilië'

  • 2 september 2025 14:40
Racing Bulls boos op Sainz: 'Hij heeft Lawson vijfde plek gekost'
Verdeelde meningen

Racing Bulls boos op Sainz: 'Hij heeft Lawson vijfde plek gekost'

  • 2 september 2025 09:21
  • 2

Net binnen

De kanshebbers voor het tweede Red Bull Racing-zitje naast Verstappen in 2026
Teammaat Max Verstappen 2026

De kanshebbers voor het tweede Red Bull Racing-zitje naast Verstappen in 2026

  • Zojuist
Villeneuve passeert Verstappen:
Lewis Hamilton

Villeneuve passeert Verstappen: "Hamilton is de enige échte wereldster"

  • 31 minuten geleden
Red Bull Racing onthult deadline voor Tsunoda:
Red Bull Racing

Red Bull Racing onthult deadline voor Tsunoda: "Dan nemen we de beslissing"

  • 1 uur geleden
Nieuw opgedoken beelden tonen hoe F1-fans Norris opvrolijken na DNF in Zandvoort
F1 Zandvoort

Nieuw opgedoken beelden tonen hoe F1-fans Norris opvrolijken na DNF in Zandvoort

  • 1 uur geleden
Red Bull Racing lijkt tweede thuisrace te kunnen vergeten | GPFans News
Red Bull Racing

Red Bull Racing lijkt tweede thuisrace te kunnen vergeten | GPFans News

  • 1 uur geleden
Mekies heeft geen haast met beslissing over teammaat Verstappen in 2026
Yuki Tsunoda

Mekies heeft geen haast met beslissing over teammaat Verstappen in 2026

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x