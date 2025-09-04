Dutch Grand Prix 2026 sluit af met show van Martin Garrix
De Dutch Grand Prix van 2026 belooft een spectaculaire editie te worden. Het is dat jaar alweer tijd voor de allerlaatste Grand Prix van Nederland. Na de laatste race zal het Circuit Zandvoort omgetoverd worden tot een podium van wereldformaat en men heeft de eerste artiest al weten te strikken.
Na een afwezigheid van 36 jaar keerde de Formule 1 in 2021 terug op het iconische Zandvoort. Sindsdien zijn er legendarische edities verreden, met de iconische Sea of Orange en een unieke festivalsfeer. In 2026 staat de 40ste en laatste ronde op het programma, waarmee een belangrijk hoofdstuk in de Nederlandse autosportgeschiedenis ten einde komt. Om er tijdens de laatste keer Zandvoort een zo compleet mogelijk feestje van te maken, heeft men in ieder geval de eerste artiest aangekondigd: Martin Garrix. Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, benadrukt het belang van de totale beleving: "De Dutch Grand Prix draait om veel meer dan racen alleen; het is een totaalbeleving."
Martin Garrix
Lammers vervolgt: "Met Martin Garrix voegen we een ongeëvenaard muzikaal spektakel toe. Hij is niet alleen een van de grootste artiesten ter wereld, maar ook een icoon dat Nederland internationaal vertegenwoordigt – net zoals Max Verstappen dat doet in de Formula 1." Garrix, bekend van optredens op grote festivals zoals Tomorrowland, is enthousiast over zijn bijdrage: "De energie van de Dutch Grand Prix is ongekend. Het voelt bijzonder om dit, als groot F1 fan, te mogen afsluiten en samen met fans uit de hele wereld een gigantisch feest te bouwen in Nederland. Ik ben meerdere keren aanwezig geweest in Zandvoort en de energie van het publiek is ongeëvenaard."
Ticketverkoop
Met de toevoeging van Garrix bevestigt de Dutch Grand Prix zijn status als een festival van sport en muziek. De editie van 2026 wordt gepresenteerd als de ultieme finale, een afscheid dat nog lang in de herinnering van fans zal blijven. De kaartverkoop gaat via een aanvraag- en toewijzingsproces. Op de website van de Dutch Grand Prix kan men kaarten aanvragen, die uiteindelijk door middel van loting toegewezen zullen worden.
