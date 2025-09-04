Verstappen-kamp wilde op ieder vlak macht hebben over Hamilton: "Lewis moest op hem wachten"
Verstappen-kamp wilde op ieder vlak macht hebben over Hamilton: "Lewis moest op hem wachten"
2021 zal een van de meest memorabele F1-seizoenen blijven dankzij het gevecht om het wereldkampioenschap tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Bradley Scanes, de coach van de Red Bull Racing-coureur, legde uit hoe die strijd buiten het circuit verderging om zoveel mogelijk macht te laten zien ten opzichte van Hamilton.
Verstappen en Hamilton kwamen elkaar vaak op de baan tegen in 2021. Ze gingen fel zij-aan-zij voor de leiding tijdens de seizoensopener in Bahrein. Silverstone was het toneel van de zware crash van de Limburger na een tik van thuisheld Hamilton. Ze raakten elkaar opnieuw op Monza, waar Verstappen bovenop de Mercedes belandde. Hamilton versloeg zijn rivaal in São Paulo, Qatar en Saoedi-Arabië, voordat Verstappen in de allerlaatste ronde van Abu Dhabi de leiding weer afpakte. Maar de strijd werd niet alleen op het circuit gestreden.
Power trip
"De spelletjes tussen Toto [Wolff] en Christian [Horner] waren altijd duidelijk te zien voor de media", vertelde Scanes bij de High Performance-podcast. "Achter de schermen, zoals in de cooldown room, gebeurde het ook tussen Max en Lewis, of Angela [Cullen, de assistente van Hamilton] was er ook bij betrokken. Een van de grappigste dingen was de tijd om klaar te maken. Toen ik eerst begon te werken met Max, dan ging de top drie naar de persconferentie, en Lewis deed er heel lang over om zich klaar te maken. Hij wilde eerst alles van zijn racepak uit hebben, zijn haar doen en zijn eigen kleding aantrekken. Max ging gewoon naar de persconferentie in zijn pak."
Bij Red Bull besloten ze met Verstappen om hier op in te haken. Scanes vervolgde: "In de loop van de tijd begonnen we alles van de kit van Max te verwisselen. Je zag dat hij steeds meer zijn tijd begon te nemen. Op een gegeven moment moest Lewis juist op hem wachten." Het was een mentaal spelletje om op ieder vlak de macht over Hamilton te hebben - een "power trip", zoals de coach het noemde.
Gerelateerd
Net binnen
Overzicht podiumplaatsen: Piastri breidt leiding uit, Hadjar sleept eerste trofee binnen
- 34 minuten geleden
- 2
Verstappen-kamp wilde op ieder vlak macht hebben over Hamilton: "Lewis moest op hem wachten"
- 1 uur geleden
Verstappen bevestigt motorwissel voor Italië, Herta tekent Cadillac F1-contract | GPFans Recap
- Gisteren 21:51
Red Bull lijkt tweede thuisrace te kunnen vergeten na politiek drama in Thailand
- Gisteren 21:07
Wolff was boos op Mercedes na mislukte upgrades: "Het maakte het daardoor veel erger"
- Gisteren 20:22
'Schumacher wijst contract Cadillac F1 af en gaat gesprek met McLaren aan'
- Gisteren 19:19
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus