2021 zal een van de meest memorabele F1-seizoenen blijven dankzij het gevecht om het wereldkampioenschap tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Bradley Scanes, de coach van de Red Bull Racing-coureur, legde uit hoe die strijd buiten het circuit verderging om zoveel mogelijk macht te laten zien ten opzichte van Hamilton.

Verstappen en Hamilton kwamen elkaar vaak op de baan tegen in 2021. Ze gingen fel zij-aan-zij voor de leiding tijdens de seizoensopener in Bahrein. Silverstone was het toneel van de zware crash van de Limburger na een tik van thuisheld Hamilton. Ze raakten elkaar opnieuw op Monza, waar Verstappen bovenop de Mercedes belandde. Hamilton versloeg zijn rivaal in São Paulo, Qatar en Saoedi-Arabië, voordat Verstappen in de allerlaatste ronde van Abu Dhabi de leiding weer afpakte. Maar de strijd werd niet alleen op het circuit gestreden.

Artikel gaat verder onder video

Power trip

"De spelletjes tussen Toto [Wolff] en Christian [Horner] waren altijd duidelijk te zien voor de media", vertelde Scanes bij de High Performance-podcast. "Achter de schermen, zoals in de cooldown room, gebeurde het ook tussen Max en Lewis, of Angela [Cullen, de assistente van Hamilton] was er ook bij betrokken. Een van de grappigste dingen was de tijd om klaar te maken. Toen ik eerst begon te werken met Max, dan ging de top drie naar de persconferentie, en Lewis deed er heel lang over om zich klaar te maken. Hij wilde eerst alles van zijn racepak uit hebben, zijn haar doen en zijn eigen kleding aantrekken. Max ging gewoon naar de persconferentie in zijn pak."

Bij Red Bull besloten ze met Verstappen om hier op in te haken. Scanes vervolgde: "In de loop van de tijd begonnen we alles van de kit van Max te verwisselen. Je zag dat hij steeds meer zijn tijd begon te nemen. Op een gegeven moment moest Lewis juist op hem wachten." Het was een mentaal spelletje om op ieder vlak de macht over Hamilton te hebben - een "power trip", zoals de coach het noemde.

Related image

Gerelateerd