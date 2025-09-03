Het lijkt erop dat er een streep gaat door de plannen voor een F1 Grand Prix van Thailand. Slecht nieuws voor Red Bull Racing, die een tweede thuisrace naast Oostenrijk dan kan vergeten. Er was door de regering van Paetongtarn Shinawatra meer dan een miljard euro vrijgemaakt voor een Grand Prix, maar zij is na een besluit van een rechtbank uit haar positie als minister-president gezet.

Bernie Ecclestone zei in 2012 dat er in 2015 een nachtrace zou komen in de hoofdstad Bangkok, maar uiteindelijk gingen deze plannen niet door. Thailand zou een tweede kans hebben gekregen om een Grand Prix te organiseren. Al is autosport daar nooit onpopulair geweest, het land heeft de laatste jaren een boost aan nieuwe autosportfans gekregen. Dat kan deels te danken zijn aan het Formule 1-succes van Red Bull, dat half-Oostenrijks en half-Thai is, maar ook aan het Chang International Circuit. Dat is een FIA Grade 1-circuit in Buriram dat eind 2014 werd geopend. Onder andere het MotoGP-wereldkampioenschap en de GT World Challenge Asia racen daar.

Minister-president van Thailand schond ethische normen

De plannen voor een Grand Prix van Thailand lijken echter de prullenbak in te kunnen. Shinawatra voerde gesprekken met F1-CEO Stefano Domenicali en had naar verluidt meer dan een miljard euro vrijgemaakt voor de race, maar het Constitutionele Hof van het Zuidoost-Aziatische heeft besloten dat ze niet langer de minister-president mag zijn. Ze heeft ethische normen geschonden in een telefoongesprek dat ze in juni had met de Cambodjaanse leider Hun Sen, dat hij vervolgens lekte. Spanningen liepen op bij de grens tussen Thailand en Cambodja, wat uitliep op een oorlog waarbij tientallen mensen om het leven kwamen.

De kansen van Thailand lijken dus opnieuw nihil. Landen als Argentinië, Marokko, Nigeria, Rwanda, Turkije en Zuid-Afrika strijden nog wel om een plekje op de F1-kalender.

