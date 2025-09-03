close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Mick Schumacher in front of a Cadillac logo looking happy

'Schumacher wijst contract Cadillac F1 af en gaat gesprek met McLaren aan'

'Schumacher wijst contract Cadillac F1 af en gaat gesprek met McLaren aan'

Vincent Bruins
Mick Schumacher in front of a Cadillac logo looking happy

Mick Schumacher zou een aanbod van het Cadillac F1-team afgewezen hebben. De Duitser die al twee seizoenen in de koningsklasse achter de rug heeft, vinden we tegenwoordig bij Alpine in het FIA World Endurance Championship (WEC). Hij zou nu gesprekken voeren met McLaren.

Schumacher werd kampioen in de FIA Formule 3 en Formule 2, voordat hij de stap maakte richting de Formule 1. Haas gaf hem vanaf 2021 twee seizoenen de kans, maar hij maakte te weinig indruk voor een contractverlenging. De zoon van de legendarische Michael Schumacher bracht vervolgens een jaar door als reservecoureur van Mercedes, voordat hij zijn handtekening bij Alpine zette. Daar rijdt hij in de Hypercar-klasse van het wereldkampioenschap voor langeafstandsraces.

Schumacher wijst Cadillac-contract af

Schumacher scoorde zijn eerste WEC-podium tijdens de 6 uur van Fuji vorig jaar samen met Nico Lapierre en Matthieu Vaxivière. Dit seizoen wordt hij vergezeld door Jules Gounon en Frédéric Makowiecki, en voegde hij nog eens twee derde plaatsen aan zijn cv toe op Imola en Spa-Francorchamps.

De 26-jarige uit Vufflens-le-Château heeft volgens The Race een voorstel gekregen van Cadillac, waarbij hij de rol van F1-reservecoureur zou krijgen naast een WEC-zitje bij het Amerikaanse merk. Cadillac doet het tevens beter dan Alpine, zeker met de overwinning in de 6 uur van São Paulo van Alex Lynn, Norman Nato en Will Stevens. Schumacher zou er qua salaris ook flink op vooruit gaan.

Toch heeft hij het contract naar verluidt afgewezen, mogelijk omdat hij bij Cadillac Team Jota in het WEC minder vrijheid zou krijgen dan bij Alpine. Volgens hetzelfde platform zou Schumacher ondertussen het gesprek zijn aangegaan met McLaren, wat in 2027 debuteert in de Hypercar-klasse van het WEC, en het zou positief verlopen.

Gerelateerd

Formule 1 McLaren Cadillac Mick Schumacher WEC FIA World Endurance Championship

Net binnen

'Schumacher wijst contract Cadillac F1 af en gaat gesprek met McLaren aan'
Mick Schumacher

'Schumacher wijst contract Cadillac F1 af en gaat gesprek met McLaren aan'

  • 48 minuten geleden
Piastri bedankt manager Webber na Dutch GP:
Mark Webber

Piastri bedankt manager Webber na Dutch GP: "Bereidde me voor op hoe zwaar het zou worden"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Herta tekent bij Cadillac als F1-testrijder voor waarschijnlijke overstap van IndyCar naar F2
Colton Herta

Herta tekent bij Cadillac als F1-testrijder voor waarschijnlijke overstap van IndyCar naar F2

  • 2 uur geleden
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
GT World Challenge

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 uur geleden
VIDEO | Verstappen bevestigt motorwissel en verwacht meer vermogen voor GP Italië | GPFans Recap
VIDEO

VIDEO | Verstappen bevestigt motorwissel en verwacht meer vermogen voor GP Italië | GPFans Recap

  • 3 uur geleden
  • 2
 F1 zet oude weekendstructuur op de schop: vrije trainingen weg en kortere races
Formule 1-format

F1 zet oude weekendstructuur op de schop: vrije trainingen weg en kortere races

  • Vandaag 15:48
  • 4
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
75.000+ views

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 25 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x