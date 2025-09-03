Mick Schumacher zou een aanbod van het Cadillac F1-team afgewezen hebben. De Duitser die al twee seizoenen in de koningsklasse achter de rug heeft, vinden we tegenwoordig bij Alpine in het FIA World Endurance Championship (WEC). Hij zou nu gesprekken voeren met McLaren.

Schumacher werd kampioen in de FIA Formule 3 en Formule 2, voordat hij de stap maakte richting de Formule 1. Haas gaf hem vanaf 2021 twee seizoenen de kans, maar hij maakte te weinig indruk voor een contractverlenging. De zoon van de legendarische Michael Schumacher bracht vervolgens een jaar door als reservecoureur van Mercedes, voordat hij zijn handtekening bij Alpine zette. Daar rijdt hij in de Hypercar-klasse van het wereldkampioenschap voor langeafstandsraces.

Schumacher wijst Cadillac-contract af

Schumacher scoorde zijn eerste WEC-podium tijdens de 6 uur van Fuji vorig jaar samen met Nico Lapierre en Matthieu Vaxivière. Dit seizoen wordt hij vergezeld door Jules Gounon en Frédéric Makowiecki, en voegde hij nog eens twee derde plaatsen aan zijn cv toe op Imola en Spa-Francorchamps.

De 26-jarige uit Vufflens-le-Château heeft volgens The Race een voorstel gekregen van Cadillac, waarbij hij de rol van F1-reservecoureur zou krijgen naast een WEC-zitje bij het Amerikaanse merk. Cadillac doet het tevens beter dan Alpine, zeker met de overwinning in de 6 uur van São Paulo van Alex Lynn, Norman Nato en Will Stevens. Schumacher zou er qua salaris ook flink op vooruit gaan.

Toch heeft hij het contract naar verluidt afgewezen, mogelijk omdat hij bij Cadillac Team Jota in het WEC minder vrijheid zou krijgen dan bij Alpine. Volgens hetzelfde platform zou Schumacher ondertussen het gesprek zijn aangegaan met McLaren, wat in 2027 debuteert in de Hypercar-klasse van het WEC, en het zou positief verlopen.

