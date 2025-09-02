Verstappen breekt in tijdens interview Leclerc: Ferrari-coureur kan het net drooghouden
Max Verstappen was afgelopen weekend in Zandvoort de man die iedereen even wilde spreken. De viervoudig wereldkampioen stond talloze media te woord en tijdens een interview met het Duitse RTL moest zelfs Charles Leclerc wijken voor de langsstormende Verstappen.
De Nederlander reisde naar Zandvoort af met de wetenschap dat McLaren opnieuw de overhand zou hebben. Toch zette hij de derde tijd neer en liet hij met de keuze voor de zachte band bij de start zien dat hij agressief van plan was. In de openingsronde ging Verstappen nog voorbij aan Lando Norris, al verloor hij die positie enkele ronden daarna weer. Uiteindelijk viel Norris met technische problemen uit en bleek de tweede plaats, achter winnaar Oscar Piastri, het maximaal haalbare.
Leclerc lacht om Verstappen
Leclerc was tijdens de voorbeschouwing van RTL in gesprek met Formule 1-journalist Kai Ebel toen Verstappen plotseling voorbijraasde en zelfs even op de claxon drukte. Leclerc kon er wel om lachen, terwijl Ebel aanvankelijk niet doorhad wie het was. “Het gaat er hier niet zo vriendelijk aan toe,” merkte hij op. Toen duidelijk werd dat het Verstappen was, reageerde hij met een glimlach: “Ah, natuurlijk, het is Max.” Bekijk hier de beelden.
