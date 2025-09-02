'Voormalig F1-coureur Tarso Marques gearresteerd in Brazilië'
Bizar nieuws uit Brazilië: in São Paulo is Tarso Marques, voormalig Formule 1-coureur, aangehouden terwijl hij in een gestolen Lamborghini Gallardo reed. De auto had geen kentekenplaten en was verbonden aan schulden ter waarde van 1,3 miljoen Braziliaanse real, iets meer dan 200.000 euro.
De voormalig Minardi-coureur werd aangehouden door de militaire politie nadat hij gesignaleerd werd in de gestolen sportwagen zonder kentekenplaat. Inmiddels is hij weer op vrije voeten: na het betalen van een borg van 22.700 Braziliaanse real, ongeveer 3000 euro, werd hij weer vrijgelaten, zo weet Metropoles te melden. Marques kende een korte Formule 1-carrière, waarin hij 24 Grand Prix wist te starten voor het Italiaanse team. In de seizoenen 1996 en 1997 wist hij zijn beste resultaten te behalen met een 12e plaats.
Teamgenoot Alonso
De Braziliaan was in 2001 de allereerste teamgenoot was van de toen nog piepjonge Fernando Alonso bij Minardi. Hoewel hij dat jaar hoger eindigde dan de Spanjaard in het kampioenschap, scoorde geen van beiden dat jaar punten. Zijn positie bij het team kwam halverwege het seizoen onder druk te staan door de financiële problemen van Minardi en zijn tegenvallende prestaties. Inmiddels zijn we 24 jaar verder en acteert Alonso nog altijd op het hoogste niveau van de Formule 1, terwijl zijn eerste teamgenoot dus opgepakt werd door de Braziliaanse politie. Verschil moet er zijn.
Na de F1
Na zijn Formule 1-loopbaan vervolgde de Zuid-Amerikaan zijn raceavonturen in de Verenigde Staten en later in zijn thuisland Brazilië. In de VS reed hij voor Team Penske en Dale Coyne Racing in de CART-seizoenen van 1999 en 2000. Terug in zijn thuisland vond hij succes in de Stock Car Brasil, waar hij verschillende races won met een Mitsubishi Lancer.
