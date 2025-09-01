Lando Norris (25) viel stil tegen het einde van de Dutch Grand Prix. Een enorme domper voor de McLaren-coureur, die hierdoor zijn mogelijke wereldtitel verder uit het zicht zag verdwijnen. Op het moment dat Norris uitviel, schakelde de televisiecamera richting de pitmuur van McLaren - en daar deed zich een opvallend moment voor. Teambaas Andrea Stella leek te lachen. Het zorgt voor gemengde reacties op het internet.

Norris begon de race op Zandvoort vanaf plek twee en was vrijwel de gehele wedstrijd aan het jagen op teamgenoot Oscar Piastri, die aan de leiding ging. In de slotfase ging het echter mis, want Norris kreeg te maken met een olielek, welke resulteerde in een uitvalbeurt. Maar ten tijde van het onheil, bracht de televisiecamera het gezicht van Stella in beeld. En op die beelden was te zien dat de teambaas z'n lach niet in kon houden. Er verscheen een glimlach op het gezicht van de Italiaan, terwijl op de achtergrond Zak Brown juist aan het balen was. Dit zorgde voor de nodige vraagtekens op social media. De reacties waren gemengd.

Moest Stella 'lachen' om DNF Norris in Zandvoort?

"Waarom moet hij [Stella, red.] zo lachen?", vraagt iemand zich af op Instagram. "Dat komt omdat hij het Oscar gunt, dat is geen geheim. Het is precies zoals Zak het juist Lando gunt", schrijft een ander. "Ik zag dit ook en wilde iets richting mijn tv smijten", klinkt het in een andere reactie. Velen denken echter ook dat het lachje van Stella meer een nerveus lachje was. "Dat is geen glimlach, dat zijn eerder de zenuwen denk ik", klinkt het, evenals: "Dat is een grimas of een nerveuze reactie. Andrea Stella is niet blij dat zijn coureur uit de race ligt."

Hoogst waarschijnlijk storm in glas water

Hoewel er inderdaad geluiden klinken dat Brown liever de titel bij Norris heeft en Stella bij Piastri, zijn dit enkel geruchten. Het lijkt uiterst onwaarschijnlijk dat Stella blij zou zijn geweest met een DNF van zijn coureur. Toch zorgen de beelden voor de nodige verwarring, al lijkt het niets meer dan een storm in een glas water.

