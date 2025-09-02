Het was op zondag dringen geblazen op de grid voorafgaand aan de Dutch Grand Prix, waar zelfs de koninklijke hoogheden zich door de vele influencers, medewerkers en journalisten moesten wringen. GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en -redacteur Jan Bolscher hebben hun vraagtekens na Zandvoort.

Op de grid, waar mensen als Rico Verhoeven, koning Willem-Alexander en Ruud Gullit rondliepen, was het dringen geblazen. Kissing keek met verbazing naar de grid vlak voor de race: "Je ziet heel veel influencers daar zijn. Daar wil ik wel even op doorpakken. Het was bijna beschamend met hoeveel men op de grid was voordat de race van start ging. Dat de koning daar rondloopt, dat vind ik nog wel tof en maakt indruk. Maar op een gegeven moment moest hij zich ook wringen door alle influencers die daar staan. Ik vind dat - voordat de race van start gaat - er eigenlijk een moment van focus moet zijn. Die coureurs staan aan de zijkant. Continue lopen daar mensen rond. Ik vind dat het leeg moet zijn. Ik vind alleen dat de mensen die daar horen te zijn, dus ook presentatoren van bijvoorbeeld Viaplay of RTL, daar mogen zijn. Het is echt ongelofelijk. Hou alle celebrities lekker buiten de grid", zo stelt hij in GPFans Raceteam.

Artikel gaat verder onder video

Echte bekendheden

Bolscher haakt in: "Of gewoon de echte bekendheden. Als je ziet wat er rondloopt op de grid... Het is natuurlijk tweeledig. Zo'n Zandvoort wil ook laten zien wie er loopt. Zo'n Rico Verhoeven en de echt grote namen. In Monaco heb je échte grote wereldsterren op de grid staan. Dat snap ik wel. Je wil laten zien hoe leuk het is. Dat trekt ook mensen. Er staan ook een hoop mensen die nog geen vier coureurs op kunnen noemen. Die zijn dan 'bekend' omdat ze 200.000 volgers hebben op Instagram. Die lopen ook allemaal op de grid. Ze kunnen wel selectiever zijn om wie ze toelaten. Er mogen heel veel semi-bekendheden de grid op", stelt de journalist.

Nul kennis van zaken

Kissing vindt het ook schrijnend dat er mensen rondlopen met zo weinig kennis van de sport: "Als dan iemand voorbijloopt en ze weten niet eens wie het is, of geen drie coureurs kunnen opnoemen naast Max..." Bolscher kan niet anders dan eens zijn: "Dat vind ik zelf altijd pijnlijk om te zien, dat influencers helemaal niks van de sport weten. Bijvoorbeeld bij Martin Brundle vallen ze dan binnen tien seconden door de mand tijdens een interview. Waarom ben je dan hier? Niet omdat ze het leuk vinden, blijkbaar. Dan heb ik liever dat het plekje gaat naar iemand die er of zijn hele leven al van droomt, of zijn werk doet", besluit hij.

Gerelateerd