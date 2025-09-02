Onbegrip rond mierenhoop Zandvoort: 'Bijna beschamend hoe druk de grid was'
Onbegrip rond mierenhoop Zandvoort: 'Bijna beschamend hoe druk de grid was'
Het was op zondag dringen geblazen op de grid voorafgaand aan de Dutch Grand Prix, waar zelfs de koninklijke hoogheden zich door de vele influencers, medewerkers en journalisten moesten wringen. GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en -redacteur Jan Bolscher hebben hun vraagtekens na Zandvoort.
Op de grid, waar mensen als Rico Verhoeven, koning Willem-Alexander en Ruud Gullit rondliepen, was het dringen geblazen. Kissing keek met verbazing naar de grid vlak voor de race: "Je ziet heel veel influencers daar zijn. Daar wil ik wel even op doorpakken. Het was bijna beschamend met hoeveel men op de grid was voordat de race van start ging. Dat de koning daar rondloopt, dat vind ik nog wel tof en maakt indruk. Maar op een gegeven moment moest hij zich ook wringen door alle influencers die daar staan. Ik vind dat - voordat de race van start gaat - er eigenlijk een moment van focus moet zijn. Die coureurs staan aan de zijkant. Continue lopen daar mensen rond. Ik vind dat het leeg moet zijn. Ik vind alleen dat de mensen die daar horen te zijn, dus ook presentatoren van bijvoorbeeld Viaplay of RTL, daar mogen zijn. Het is echt ongelofelijk. Hou alle celebrities lekker buiten de grid", zo stelt hij in GPFans Raceteam.
Echte bekendheden
Bolscher haakt in: "Of gewoon de echte bekendheden. Als je ziet wat er rondloopt op de grid... Het is natuurlijk tweeledig. Zo'n Zandvoort wil ook laten zien wie er loopt. Zo'n Rico Verhoeven en de echt grote namen. In Monaco heb je échte grote wereldsterren op de grid staan. Dat snap ik wel. Je wil laten zien hoe leuk het is. Dat trekt ook mensen. Er staan ook een hoop mensen die nog geen vier coureurs op kunnen noemen. Die zijn dan 'bekend' omdat ze 200.000 volgers hebben op Instagram. Die lopen ook allemaal op de grid. Ze kunnen wel selectiever zijn om wie ze toelaten. Er mogen heel veel semi-bekendheden de grid op", stelt de journalist.
Nul kennis van zaken
Kissing vindt het ook schrijnend dat er mensen rondlopen met zo weinig kennis van de sport: "Als dan iemand voorbijloopt en ze weten niet eens wie het is, of geen drie coureurs kunnen opnoemen naast Max..." Bolscher kan niet anders dan eens zijn: "Dat vind ik zelf altijd pijnlijk om te zien, dat influencers helemaal niks van de sport weten. Bijvoorbeeld bij Martin Brundle vallen ze dan binnen tien seconden door de mand tijdens een interview. Waarom ben je dan hier? Niet omdat ze het leuk vinden, blijkbaar. Dan heb ik liever dat het plekje gaat naar iemand die er of zijn hele leven al van droomt, of zijn werk doet", besluit hij.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen wil niet meer zonder Lambiase: "Dat zou moeilijk te accepteren zijn"
- 23 minuten geleden
Is er genoeg animo voor de F1? 'Vrijdag oogde wat rustiger, maar prijzen spelen groter rol'
- 43 minuten geleden
Dit is de voorlopige weersverwachting voor Grand Prix van Italië
- 1 uur geleden
- 1
VIDEO | Ferrari niet in het rood tijdens thuisrace, gridstraf dreigt voor Norris | GPFans News
- 1 uur geleden
Olav Mol en Verschoor zijn het eens: "Racing Bulls makkelijker te besturen dan Red Bull"
- 1 uur geleden
Reden waardoor Hamilton gridstraf krijgt in Monza op beeld vastgelegd
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus