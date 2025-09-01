close global

﻿
Lewis Hamilton at Zandvoort looking glum

Hamilton komt met statement na DNF in Zandvoort: 'Het is moeilijk te accepteren'

Hamilton komt met statement na DNF in Zandvoort: 'Het is moeilijk te accepteren'

Lars Leeftink
Lewis Hamilton at Zandvoort looking glum

Lewis Hamilton zal het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort snel willen vergeten. De Brit viel, net zoals teamgenoot Charles Leclerc, uit en scoorde daardoor geen punten voor het tweede raceweekend op rij.

Na zijn resultaat in Zandvoort liet Hamilton van zich horen op social media. "Een resultaat als vandaag is moeilijk te accepteren, maar er zijn genoeg positieve punten waarop ik me wil concentreren om vooruit te komen. We hebben verbeteringen aangebracht in onze aanpak en de doorgevoerde veranderingen laten duidelijk vooruitgang zien. Hoewel we nog niet zijn waar we willen zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat we op de goede weg zijn. Aan mijn geweldige team: ik zal alles in het werk stellen om de verloren punten terug te winnen en mijn vastberadenheid om voor ons te vechten zal niet afnemen. Nu gaan we verder naar Monza, waar onze gepassioneerde Tifosi op ons wachten. Ik kan niet wachten om iedereen daar te zien."

Hamilton over Hadjar

Daar waar het voor Hamilton een dramatische zondag was, was dit voor Hadjar zeker niet het geval. De Fransman kon zijn eerste podiumplek noteren en kreeg na de race dan ook de complimenten van Hamilton. "En goed gedaan Isack Hadjar met je eerste podiumplaats. Ik ben zo blij voor jou en je familie!"

