Hamilton komt met statement na DNF in Zandvoort: 'Het is moeilijk te accepteren'
Hamilton komt met statement na DNF in Zandvoort: 'Het is moeilijk te accepteren'
Lewis Hamilton zal het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort snel willen vergeten. De Brit viel, net zoals teamgenoot Charles Leclerc, uit en scoorde daardoor geen punten voor het tweede raceweekend op rij.
Na zijn resultaat in Zandvoort liet Hamilton van zich horen op social media. "Een resultaat als vandaag is moeilijk te accepteren, maar er zijn genoeg positieve punten waarop ik me wil concentreren om vooruit te komen. We hebben verbeteringen aangebracht in onze aanpak en de doorgevoerde veranderingen laten duidelijk vooruitgang zien. Hoewel we nog niet zijn waar we willen zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat we op de goede weg zijn. Aan mijn geweldige team: ik zal alles in het werk stellen om de verloren punten terug te winnen en mijn vastberadenheid om voor ons te vechten zal niet afnemen. Nu gaan we verder naar Monza, waar onze gepassioneerde Tifosi op ons wachten. Ik kan niet wachten om iedereen daar te zien."
Hamilton over Hadjar
Daar waar het voor Hamilton een dramatische zondag was, was dit voor Hadjar zeker niet het geval. De Fransman kon zijn eerste podiumplek noteren en kreeg na de race dan ook de complimenten van Hamilton. "En goed gedaan Isack Hadjar met je eerste podiumplaats. Ik ben zo blij voor jou en je familie!"
Gerelateerd
Net binnen
Norris loopt risico op flinke gridstraf voor GP Italië na ontplofte motor op Zandvoort
- 30 minuten geleden
- 2
Racing Bulls kan kapotte trofee Hadjar laten maken of replica krijgen
- 1 uur geleden
'Regering Bahrein neemt alle aandelen over van McLaren F1-team in miljardendeal'
- 1 uur geleden
- 2
Nam Leclerc smartphone mee in auto tijdens Dutch GP? "Hoe kwam hij aan die telefoon?"
- 2 uur geleden
- 5
Hamilton komt met statement na DNF in Zandvoort: 'Het is moeilijk te accepteren'
- 2 uur geleden
- 3
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Italië
- 3 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
F1 Driver Of The Day 2025: Hadjar na eerste podium ook door fans gekozen
- Vandaag 10:49
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus