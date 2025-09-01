Charles Leclerc kwam tijdens de F1 Dutch Grand Prix in aanraking met beide Mercedes-coureurs en zou de finish niet bereiken. Voor de crash met Kimi Antonelli maakte de Ferrari-coureur een incident mee met George Russell. Hij legt de schuld van de schade bij Russell neer.

Ferrari had niet de snelheid om mee te doen voor de podiumplekken op het Circuit Zandvoort. Leclerc en teamgenoot Lewis Hamilton kwalificeerden zich als zesde en zevende. De laatstgenoemde crashte zelf in de Hugenholtzbocht, toen hij de controle verloor op het geverfde gedeelte terwijl het miezerde. Leclerc ging halverwege de race voorbij aan Russell voor P5 door de krappe Hans Ernstbocht onder luid gejuich van de Nederlandse fans. De Brit liep schade aan de vloer op, maar eigen schuld dikke bult, zo laat Leclerc weten. Hij vindt dat Russell de bocht nam alsof hij er niet naast zat. Leclerc kon niet lang genieten van de vijfde stek, want Antonelli schakelde hem uit net na een pitstop.

Russell verwachtte Leclerc niet aan de buitenkant

"Ik reed aanvallend, maar we vechten voor een plek in het kampioenschap, al helemaal bij de constructeurs", begon Leclerc tegenover onder andere GPFans. Ferrari ligt tweede na Zandvoort met 260 punten, slechts 12 punten voor Mercedes. Per positie in de eindstand krijgt een team miljoenen euro's meer. "Wat betreft het rijderskampioenschap boeit het me niet echt, maar ik zal altijd zo aanvallend rijden. Ik zat op de limiet, maar ik wist dat ik daarna niet veel inhaalmogelijkheden zou krijgen. Hij verdedigde de binnenkant, dus ik ging voor de buitenkant. Ik denk niet dat hij had verwacht dat ik de buitenkant zou nemen. Vervolgens nam hij gewoon de bocht alsof ik er niet was, en dus raakten we elkaar."

Oordeel van de stewards

De FIA onderzocht het incident na afloop van de wedstrijd. Was Leclerc of Russell schuldig aan het contact? Had Leclerc buiten de baan ingehaald? Uiteindelijk deelden de stewards geen straf uit. Niet alleen een vertegenwoordiger van Ferrari, maar ook iemand van Mercedes waren in het kamertje van de FIA erover eens dat Leclerc niet buiten de baan de inhaalactie had gepleegd. De coureurs vonden allebei zelf dat het een race-incident was en de stewards kwamen tot dezelfde conclusie na het onderzoeken van alle beelden en telemetrie.

