Het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort was voor Ferrari een weekend om snel te vergeten. Lewis Hamilton viel uit en even later in de race ook Charles Leclerc, die na een crash met Andrea Kimi Antonelli stevig in de muur en bandenstapel terecht zou komen. De Monegask was niet blij met de rookie.

Tegenover F1TV stelt Leclerc dat het de fout van Antonelli was. “Het is een fout van Kimi [Antonelli]. Op een circuit als dit moet je heel agressief zijn om in te halen. Misschien was het iets te veel. Hij raakte mijn linkerachterkant en dat was het einde van mijn race. Het is dus teleurstellend. Uiteindelijk was ik gefrustreerd over wat er net was gebeurd, maar ik denk niet dat de strategie vandaag het grote gespreksonderwerp is. Ik denk dat het gewoon Kimi's fout was die al onze inspanningen teniet heeft gedaan."

Artikel gaat verder onder video

Leclerc over strategie Ferrari

Ferrari wil ook niet zeggen of hij blij was met de keuze om Antonelli, die vrij vroeg naar binnen besloot te gaan voor zijn tweede stop, te coveren. Daardoor kwam hij in de buurt van de Italiaan, met alle gevolgen van dien. “De banden waren niet slecht, maar ik denk dat de out-lap van Kimi waarschijnlijk erg sterk was. Dus ik denk dat het team besloot om mij te pitten omdat ze dachten dat hij ons waarschijnlijk weer zou inhalen. Alleen door de race uit te rijden, zouden we hebben geweten of het een goede keuze was of niet. Dat is niet gelukt vanwege de crash met Kimi, dus het is een beetje moeilijk te zeggen."

Related image

Ferrari in Zandvoort

Leclerc was zoals gezegd niet de enige bij Ferrari die uitviel tijdens de race in Zandvoort. De Monegask zag, voordat hij zelf uitviel, teamgenoot Hamilton ook al crashen op dezelfde plek: bocht twee. Hamilton raakte echter zelf de controle kwijt nadat hij te hard de bocht in was gegaan.

Gerelateerd