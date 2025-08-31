FIA roept twee grote namen op het matje na Dutch GP en overweegt herziene uitslag
De uitslag van de Dutch Grand Prix blijft mogelijk niet staan, nu de FIA officieel via haar documenten bekend heeft gemaakt dat het twee grote namen wil spreken. De stewards verwachten spoedig Charles Leclerc en George Russell te ontvangen op hun kantoor en hen te spreken over het incident dat ze hadden tijdens de race. De uitslag kan daardoor nog op de schop gaan.
Russell en Leclerc kregen het met elkaar aan de stok in bocht 12, waarbij Leclerc de nodige risico's nam om aan de Mercedes voorbij te gaan. Hij slaagde erin Russell te passeren, maar dit ging niet zonder contact tussen de twee. De FIA noteerde het incident en besloot dit pas na de race verder op te pakken. Dat moment is nu aangebroken, want Leclerc en Russell moeten op het matje komen. Mocht Leclerc als schuldige worden aangewezen, dan is dat misschien niet zo'n ramp, omdat hij toch al een DNF achter z'n naam had staan. Wordt Russell gestraft dan kan de oorspronkelijke uitslag mogelijk ongegrond worden verklaard en wordt er een herziene uitslag op gesteld. Russell kan zijn vierde plek dan kwijtraken aan Albon en mogelijk zelfs meerdere posities zakken.
Hieronder de officiële documentatie van de FIA omtrent dit incident:
