De Grand Prix van Nederland in Zandvoort heeft voor flink wat veranderingen gezorgd in het wereldkampioenschap bij de coureurs. Dit is de stand van zaken in het kampioenschap, met onder meer flinke winst voor Max Verstappen.

Oscar Piastri won de race door zijn pole position ondanks meerdere safety cars om te zetten in een overwinning. Hij zag Lando Norris met een olielek uitvallen, wat ervoor zorgde dat Max Verstappen naar P2 ging en Isack Hadjar naar P3. De top tien bestond verder uit George Russell, Alexander Albon, Oliver Bearman, Lance Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda en Esteban Ocon.

Stand Wereldkampioenschap coureurs na GP Nederland

In de stand na de race in Zandvoort is Piastri 25 punten weggelopen van Norris, die de finish dus niet haalde. Verstappen liep dus ook 18 punten in op de Brit, terwijl hij uitloopt op Russell, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De twee laatstgenoemden vielen uit. Verder scoorde Hadjar dus flink wat punten en stijgt hij, net zoals Bearman, veel in de stand.

Stand bij coureurs

# Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren F1 team 309 2 Lando Norris McLaren F1 team 275 3 Max Verstappen Red Bull Racing 205 4 George Russell Mercedes AMG F1 184 5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 151 6 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 109 7 Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 64 8 Alexander Albon Williams Racing 64 9 Nico Hulkenberg Stake F1 Team 37 10 Isack Hadjar Racing Bulls 37 11 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 32 12 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 30 13 Esteban Ocon Haas F1 28 14 Pierre Gasly Alpine F1 20 15 Liam Lawson Racing Bulls 20 16 Oliver Bearman Haas F1 16 17 Carlos Sainz Williams Racing 16 18 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 14 19 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 12 20 Franco Colapinto Alpine F1 0 21 Jack Doohan Alpine F1 0

