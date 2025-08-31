close global

Max Verstappen, Oscar Piastri, Red Bull, McLaren, Spanish GP, 2025

Stand WK na Dutch Grand Prix: Piastri slaat grote slag, Verstappen loopt flink in op Norris

Stand WK na Dutch Grand Prix: Piastri slaat grote slag, Verstappen loopt flink in op Norris

Lars Leeftink
Max Verstappen, Oscar Piastri, Red Bull, McLaren, Spanish GP, 2025

De Grand Prix van Nederland in Zandvoort heeft voor flink wat veranderingen gezorgd in het wereldkampioenschap bij de coureurs. Dit is de stand van zaken in het kampioenschap, met onder meer flinke winst voor Max Verstappen.

Oscar Piastri won de race door zijn pole position ondanks meerdere safety cars om te zetten in een overwinning. Hij zag Lando Norris met een olielek uitvallen, wat ervoor zorgde dat Max Verstappen naar P2 ging en Isack Hadjar naar P3. De top tien bestond verder uit George Russell, Alexander Albon, Oliver Bearman, Lance Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda en Esteban Ocon.

Stand Wereldkampioenschap coureurs na GP Nederland

In de stand na de race in Zandvoort is Piastri 25 punten weggelopen van Norris, die de finish dus niet haalde. Verstappen liep dus ook 18 punten in op de Brit, terwijl hij uitloopt op Russell, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De twee laatstgenoemden vielen uit. Verder scoorde Hadjar dus flink wat punten en stijgt hij, net zoals Bearman, veel in de stand.

Stand bij coureurs

# Coureur Team Punten
1Oscar PiastriMcLaren F1 team309
2Lando NorrisMcLaren F1 team275
3Max VerstappenRed Bull Racing205
4George RussellMercedes AMG F1184
5Charles LeclercScuderia Ferrari151
6Lewis HamiltonScuderia Ferrari109
7Kimi AntonelliMercedes AMG F164
8Alexander AlbonWilliams Racing64
9Nico HulkenbergStake F1 Team37
10Isack HadjarRacing Bulls37
11Lance StrollAston Martin F1 Team32
12Fernando AlonsoAston Martin F1 Team30
13Esteban OconHaas F128
14Pierre GaslyAlpine F120
15Liam LawsonRacing Bulls20
16Oliver BearmanHaas F116
17Carlos SainzWilliams Racing16
18Gabriel BortoletoStake F1 Team14
19Yuki TsunodaRed Bull Racing12
20Franco ColapintoAlpine F10
21Jack DoohanAlpine F10

Max Verstappen WK-stand

