Stand WK na Dutch Grand Prix: Piastri slaat grote slag, Verstappen loopt flink in op Norris
Stand WK na Dutch Grand Prix: Piastri slaat grote slag, Verstappen loopt flink in op Norris
De Grand Prix van Nederland in Zandvoort heeft voor flink wat veranderingen gezorgd in het wereldkampioenschap bij de coureurs. Dit is de stand van zaken in het kampioenschap, met onder meer flinke winst voor Max Verstappen.
Oscar Piastri won de race door zijn pole position ondanks meerdere safety cars om te zetten in een overwinning. Hij zag Lando Norris met een olielek uitvallen, wat ervoor zorgde dat Max Verstappen naar P2 ging en Isack Hadjar naar P3. De top tien bestond verder uit George Russell, Alexander Albon, Oliver Bearman, Lance Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda en Esteban Ocon.
Stand Wereldkampioenschap coureurs na GP Nederland
In de stand na de race in Zandvoort is Piastri 25 punten weggelopen van Norris, die de finish dus niet haalde. Verstappen liep dus ook 18 punten in op de Brit, terwijl hij uitloopt op Russell, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De twee laatstgenoemden vielen uit. Verder scoorde Hadjar dus flink wat punten en stijgt hij, net zoals Bearman, veel in de stand.
Stand bij coureurs
|#
|Coureur
|Team
|Punten
|1
|Oscar Piastri
|McLaren F1 team
|309
|2
|Lando Norris
|McLaren F1 team
|275
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|205
|4
|George Russell
|Mercedes AMG F1
|184
|5
|Charles Leclerc
|Scuderia Ferrari
|151
|6
|Lewis Hamilton
|Scuderia Ferrari
|109
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes AMG F1
|64
|8
|Alexander Albon
|Williams Racing
|64
|9
|Nico Hulkenberg
|Stake F1 Team
|37
|10
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|37
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin F1 Team
|32
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin F1 Team
|30
|13
|Esteban Ocon
|Haas F1
|28
|14
|Pierre Gasly
|Alpine F1
|20
|15
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|20
|16
|Oliver Bearman
|Haas F1
|16
|17
|Carlos Sainz
|Williams Racing
|16
|18
|Gabriel Bortoleto
|Stake F1 Team
|14
|19
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|12
|20
|Franco Colapinto
|Alpine F1
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine F1
|0
Gerelateerd
Net binnen
Hadjar maakt tijdens het feesten zijn eerste trofee in F1 kapot na podiumplek
- 9 minuten geleden
- 3
Internet ontploft: racefans slopen FIA na straf voor Hamilton in Zandvoort
- 30 minuten geleden
- 7
Leclerc baalt van uitvalbeurt in Zandvoort en wijst schuldige aan: 'Het was zijn fout'
- 32 minuten geleden
Verstappen dolt met Hadjar over mogelijke samenwerking: "Verschrikkelijk"
- 1 uur geleden
Verstappen verloor hierdoor de controle tijdens Dutch GP | GPFans Race Day
- 1 uur geleden
FIA velt hard oordeel: Hamilton krijgt gridstraf voor volgende race én strafpunten na Dutch GP
- 1 uur geleden
- 7
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus