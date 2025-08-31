Kelly Piquet (36) laat de Dutch Grand Prix in Zandvoort definitief aan zich voorbijgaan, zo blijkt uit een Instagram-post die ze gisterenavond online zette. Dit betekent dat Max Verstappen (27) het zonder de steun van vrouwlief moet doen vandaag. Gelukkig voor de Red Bull-coureur kan hij wel rekenen op de steun van de tienduizenden aanwezige oranje-fans.

Afgelopen vrijdag schreven wij al dat Piquet hoogstwaarschijnlijk niet aanwezig ging zijn bij het raceweekend in Nederland. De Braziliaanse reist zo nu en dan met Verstappen mee richting een Grand Prix, maar zijn thuisrace in Zandvoort laat ze aan zich voorbijgaan. Sinds Piquet met Verstappen dochter Lily mocht verwelkomen, reist ze een stuk minder de wereld over. Ook een korte vlucht richting Nederland paste blijkbaar niet in het schema. Piquet bivakkeert namelijk nog in Saint-Tropez, zo laat ze weten op social media.

Piquet niet in Zandvoort maar in Saint-Tropez

Piquet bevindt zich al enkele dagen in de klein havenstad aan de Côte d'Azur in het departement Var in Zuid-Frankrijk. Dit ligt op ongeveer twee uur rijden van Monaco, waar Piquet en Verstappen hun thuisbasis hebben staan. Gisterenavond deelde ze een paar nieuwe kiekjes vanuit deze locatie. Op de foto's is ze te zien in een stijlvolle witte jurk. "Een schattige Franse zomeravond", zo schreef ze erbij. De foto kon rekenen op likes vanuit de Verstappen-familie. Max stuurde een aantal verliefde emoji's haar kant op en ook zusje Victoria reageerde: "Die jurk!"

Verstappen krijgt geen steun van Kelly, wel van Orange Army

Kelly zal er dus hoogstwaarschijnlijk niet bij zijn als Verstappen vanmiddag om 15:00 uur vanaf plek drie moet proberen de beide McLaren's te verslaan. Gelukkig hoeft de Nederlander niet te vrezen voor een gebrek aan steun. Verstappen zal op Circuit Zandvoort luidkeels worden toegejuicht door tienduizenden oranje-fans.

