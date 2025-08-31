Kelly Piquet zet definitief streep door bezoek aan Zandvoort
Kelly Piquet zet definitief streep door bezoek aan Zandvoort
Kelly Piquet (36) laat de Dutch Grand Prix in Zandvoort definitief aan zich voorbijgaan, zo blijkt uit een Instagram-post die ze gisterenavond online zette. Dit betekent dat Max Verstappen (27) het zonder de steun van vrouwlief moet doen vandaag. Gelukkig voor de Red Bull-coureur kan hij wel rekenen op de steun van de tienduizenden aanwezige oranje-fans.
Afgelopen vrijdag schreven wij al dat Piquet hoogstwaarschijnlijk niet aanwezig ging zijn bij het raceweekend in Nederland. De Braziliaanse reist zo nu en dan met Verstappen mee richting een Grand Prix, maar zijn thuisrace in Zandvoort laat ze aan zich voorbijgaan. Sinds Piquet met Verstappen dochter Lily mocht verwelkomen, reist ze een stuk minder de wereld over. Ook een korte vlucht richting Nederland paste blijkbaar niet in het schema. Piquet bivakkeert namelijk nog in Saint-Tropez, zo laat ze weten op social media.
Piquet niet in Zandvoort maar in Saint-Tropez
Piquet bevindt zich al enkele dagen in de klein havenstad aan de Côte d'Azur in het departement Var in Zuid-Frankrijk. Dit ligt op ongeveer twee uur rijden van Monaco, waar Piquet en Verstappen hun thuisbasis hebben staan. Gisterenavond deelde ze een paar nieuwe kiekjes vanuit deze locatie. Op de foto's is ze te zien in een stijlvolle witte jurk. "Een schattige Franse zomeravond", zo schreef ze erbij. De foto kon rekenen op likes vanuit de Verstappen-familie. Max stuurde een aantal verliefde emoji's haar kant op en ook zusje Victoria reageerde: "Die jurk!"
Verstappen krijgt geen steun van Kelly, wel van Orange Army
Kelly zal er dus hoogstwaarschijnlijk niet bij zijn als Verstappen vanmiddag om 15:00 uur vanaf plek drie moet proberen de beide McLaren's te verslaan. Gelukkig hoeft de Nederlander niet te vrezen voor een gebrek aan steun. Verstappen zal op Circuit Zandvoort luidkeels worden toegejuicht door tienduizenden oranje-fans.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | F1 in Zandvoort: Polesitter Oscar Piastri is gearriveerd op het circuit
- 2 uur geleden
- 2
Marko deelt ultimatum uit aan Tsunoda bij Red Bull: 'Dan wordt er een keuze gemaakt'
- 1 minuut geleden
Steiner en Jack Plooij schitteren in video: "Is het een wanker of een winnaar?"
- 23 minuten geleden
- 1
FIA deelt straf uit: Bearman start vanuit de pitstraat in Zandvoort na verwisselen motor
- 46 minuten geleden
Kelly Piquet zet definitief streep door bezoek aan Zandvoort
- 1 uur geleden
Brown over vrijheid Piastri en Norris: 'Eerste of tweede, dat mogen ze onderling uitvechten'
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus