Kelly Piquet laat Verstappen alleen in Zandvoort zo blijkt uit Instagram-post
Kelly Piquet laat Verstappen alleen in Zandvoort zo blijkt uit Instagram-post
Kelly Piquet en Max Verstappen leven gescheiden ten tijde van de Dutch Grand Prix op Zandvoort, zo blijkt uit een Instagram-bericht van de Braziliaanse brunette. Piquet is niet met vriendlief meegereisd naar Nederland voor zijn thuisrace, maar bleef met dochters Penelope en Lily achter in Monaco.
Verstappen moet het tijdens zijn thuisrace in Zandvoort doen zonder Piquet, zijn steun en toeverlaat. Het model werd in het verleden nog meer dan eens gezien in de F1-paddock, maar sinds de geboorte van dochter Lily heeft ze het reizen flink teruggeschroefd. Toch had menigeen de hoop dat Piquet misschien toch naar Zandvoort zou komen omdat het de thuisrace van Verstappen betreft. Dat ze de 27-jarige coureur toch alleen heeft laten vertrekken naar de Noord-Hollandse duinen, blijkt uit haar meest recente Instagram-bericht. Daarop deelde ze een fotocollage, waarop te zien is dat ze nabij de Franse wateren bivakkeert.
Kelly Piquet vooralsnog niet met Verstappen mee naar Zandvoort
De foto is zeer waarschijnlijk genomen aan de Côte d’Azur, in de buurt van Saint-Tropez of Cannes. Dit doet vermoeden dat Piquet ten tijde van de Dutch Grand Prix gewoon in Monaco overnacht. Echter, er bestaat nog een kans dat Piquet alsnog opduikt in de paddock in Zandvoort. De brunette mag dan nu nog in Monaco zijn, maar wellicht dat Piquet alsnog het vliegtuig pakt richting Nederland op zaterdag of zondag, ten tijde van de kwalificatie en/of de Grand Prix. De kans dat we baby Lily in Zandvoort gaan zien, is wel klein. Verstappen en Piquet namen hun kersverse dochter nog nooit mee richting een Formule 1-weekend. Penelope, de dochter die Piquet samen kreeg met ex-vriend Daniil Kvyat, is al wel meermaals in de paddock geweest.
Familie Verstappen geeft like aan Insta-post Piquet
De fotocollage van Piquet, die inmiddels ruim twee miljoen volgers heeft op Instagram, werd - op moment van schrijven - al bijna 85.000 keer geliked, onder meer door vriendlief Max, maar ook door zijn zusje, Victoria Verstappen. Ook moeder Sophie Kumpen liet een like achter op het bericht van Piquet.
Gerelateerd
Net binnen
Norris klokt snelste tijd in door chaos geteisterde tweede training op Zandvoort
- 43 minuten geleden
LIVE | F1 in Zandvoort: Eerste druppels vallen richting tweede vrije training
- 2 uur geleden
- 2
Horeca in Zandvoort: wat kost een biertje rondom het circuit?
- 14 minuten geleden
FIA blundert in Zandvoort en stuurt verkeerde coureur naar de stewards
- 23 minuten geleden
- 3
FIA onderzoekt opmerkelijke botsing in pitstraat tussen Russell en Piastri
- 45 minuten geleden
- 1
Verstappen schrikt van crash Stroll en wijst naar oude blessure van Aston Martin-coureur
- 1 uur geleden
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus