Kelly Piquet en Max Verstappen leven gescheiden ten tijde van de Dutch Grand Prix op Zandvoort, zo blijkt uit een Instagram-bericht van de Braziliaanse brunette. Piquet is niet met vriendlief meegereisd naar Nederland voor zijn thuisrace, maar bleef met dochters Penelope en Lily achter in Monaco.

Verstappen moet het tijdens zijn thuisrace in Zandvoort doen zonder Piquet, zijn steun en toeverlaat. Het model werd in het verleden nog meer dan eens gezien in de F1-paddock, maar sinds de geboorte van dochter Lily heeft ze het reizen flink teruggeschroefd. Toch had menigeen de hoop dat Piquet misschien toch naar Zandvoort zou komen omdat het de thuisrace van Verstappen betreft. Dat ze de 27-jarige coureur toch alleen heeft laten vertrekken naar de Noord-Hollandse duinen, blijkt uit haar meest recente Instagram-bericht. Daarop deelde ze een fotocollage, waarop te zien is dat ze nabij de Franse wateren bivakkeert.

Kelly Piquet vooralsnog niet met Verstappen mee naar Zandvoort

De foto is zeer waarschijnlijk genomen aan de Côte d’Azur, in de buurt van Saint-Tropez of Cannes. Dit doet vermoeden dat Piquet ten tijde van de Dutch Grand Prix gewoon in Monaco overnacht. Echter, er bestaat nog een kans dat Piquet alsnog opduikt in de paddock in Zandvoort. De brunette mag dan nu nog in Monaco zijn, maar wellicht dat Piquet alsnog het vliegtuig pakt richting Nederland op zaterdag of zondag, ten tijde van de kwalificatie en/of de Grand Prix. De kans dat we baby Lily in Zandvoort gaan zien, is wel klein. Verstappen en Piquet namen hun kersverse dochter nog nooit mee richting een Formule 1-weekend. Penelope, de dochter die Piquet samen kreeg met ex-vriend Daniil Kvyat, is al wel meermaals in de paddock geweest.

Familie Verstappen geeft like aan Insta-post Piquet

De fotocollage van Piquet, die inmiddels ruim twee miljoen volgers heeft op Instagram, werd - op moment van schrijven - al bijna 85.000 keer geliked, onder meer door vriendlief Max, maar ook door zijn zusje, Victoria Verstappen. Ook moeder Sophie Kumpen liet een like achter op het bericht van Piquet.

