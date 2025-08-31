Max Verstappen (27) rijdt in Zandvoort voor eigen publiek en dat maakt de Dutch Grand Prix dan ook extra bijzonder voor de coureur van Red Bull Racing. Verstappen zei tijdens de persconferentie dat hij erg geniet van al die oranje-fans op de tribunes. Hij ziet ook hoe zijn achterban er een driedaags festivalsfeertje van maakt.

Het raceweekend in Nederland levert altijd een goede sfeer en lachende gezichten op. De oranje-fans trekken massaal richting Zandvoort om hun held(en) aan te moedigen, maar ook om gewoon een lekker feestje te bouwen. Drie dagen lang is het feest in Zandvoort, met harde muziek, alcoholische versnaperingen en hossende menigtes. Verstappen zegt dit allemaal prachtig te vinden. Wel baalt hij een beetje dat het feesten voor hem helaas niet aan de orde is. De Nederlander kan het zich niet permitteren een feestje mee te pakken, aangezien hij volledig gefocust moet zijn op het raceweekend.

Verstappen kan niet mee feesten met F1-fans op Zandvoort

"Het [de fans op de tribunes, red.] brengt een glimlach op mijn gezicht als ik aan het rijden ben of zelfs als ik pitbox uitrijd. Om die hoeveelheid oranje te zien is heel erg bijzonder", zo begon Verstappen op de persconferentie in Zandvoort aan het begin van het weekend. Volgens Verstappen komen de fans echter niet puur en alleen om hem in actie te zien op de baan. "Het gaat ook niet alleen om het rijden, het is een behoorlijk feestje, die drie dagen." Vervolgens onderbreekt Gabriel Bortoleto, die ook aanwezig was, hem in zijn antwoord. "Sorry, wat zei je?", reageerde Verstappen. Bortoleto: "Ik zei dat het meer feesten is voor de fans dan voor jou."

"Ja, helaas geen feesten voor mij. Nee, ze lijken het altijd erg naar hun zin te hebben. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is als je een Grand Prix bezoekt", aldus Verstappen, die vanmiddag vanaf plek drie moet beginnen aan de race. De Dutch Grand Prix staat om 15:00 uur op het programma. Oscar Piastri start vanaf pole position, met teamgenoot Lando Norris op de tweede plaats. Daarachter volgen Verstappen en Racing Bulls-coureur Isack Hadjar.

