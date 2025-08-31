Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, sluit een verrassing tijdens de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort helemaal niet uit nadat Max Verstappen op 0.263 seconden eindigde van Oscar Piastri en nog iets minder achterstand had op Lando Norris.

Eerder was teambaas Laurent Mekies al lovend over Verstappen en zijn werklust na de vrijdag om de auto in een beter werkvenster te krijgen. Marko was tegenover Sky Sports ook lovend over de engineers en Verstappen. "Het was een geweldige prestatie van de engineers, en ook van Max." De auto bleek van vrijdag op zaterdag en zeker tijdens de kwalificatie op haar best te zijn, wat de Nederlander dus het maximaal haalbare op zou leveren: P3.

Marko was positief verrast over gat naar McLaren

Marko dacht eigenlijk dat het gat naar McLaren groter zou zijn, maar niks bleek minder waar. Verstappen zat er 0.263 seconden achter en was competitief, iets wat Marko niet had verwacht. "In de derde vrije training hadden we nog een achterstand van acht tienden, en nu verloren we alleen tijd in de eerste sector. Anders zouden we gelijkwaardig aan McLaren geweest zijn. Voor ons is dat een positieve verrassing en het is ook zenuwslopend dat je dan tot de kwalificatie moet wachten, voordat de auto eindelijk begint te werken."

'Misschien zien we zondag nog een verrassing'

Marko blijft hopen op een verrassing op zondag in Zandvoort, een dag waarop Red Bull en Verstappen vooral moeten hopen dat Piastri en Norris elkaar het leven zuur gaan maken of er op strategisch gebied iets mogelijk is. "Op gebruikte banden waren we gewaagd aan McLaren. Misschien krijgen we nog een verrassing te zien. Ik geloof dat onze wijzigingen ook in de race zullen werken. Max weet hoe en waar hij snel kan rijden."

